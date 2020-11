Manchester United – Paul Pogba: "Habe in meiner Karriere noch nie so eine schwierige Zeit erlebt"

Die aktuelle Phase bei ManUnited ist für Paul Pogba die schwierigste seiner Karriere. Die Equipe Tricolore ist daher eine willkommene Abwechslung.

Mittelfeldspieler Paul Pogba von geht derzeit laut eigener Aussage durch die schwierigste Zeit seiner Karriere. Nachdem der Franzose in der vergangenen Spielzeit mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen worden war, hat er bei den Red Devils derzeit Schwierigkeiten, seine Form zu finden.

Während der Länderspielpause konnte Pogba bei der französischen Nationalmannschaft zuletzt jedoch sein Können unter Beweis stellen und spielte beim 1:0-Erfolg in der gegen eine Schlüsselrolle. Wie er anschließend in einem Interview zugab, ist die Zeit mit der Equipe Tricolore eine willkommene Abwechslung zum sportlichen Alltag in Manchester.

Länderspielpause für Paul Pogba willkommene Abwechslung: "Das französische Team ist ein Hauch frischer Luft"

"Ich habe in meiner Karriere noch nie eine so schwierige Zeit erlebt", erklärte Pogba beim französischen TV-Sender RTL: "Das französische Team ist ein Hauch frischer Luft, die Gruppe ist außergewöhnlich, es ist magisch."

Mehr Teams

Unterstützung erhält Pogba bei Les Bleus von Nationaltrainer Didier Deschamps, der zuletzt feststellte, dass die aktuelle Situation dem 27-Jährigen mental zusetze. "Er befindet sich in einer Situation mit seinem Verein, in der er weder mit seiner Spielzeit noch mit der Position, die er spielt, glücklich sein kann", erklärte der Weltmeister-Coach gegenüber Reportern am Montag.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Didier Deschamps über Paul Pogba: "Er muss seinen Rhythmus finden"

"Er ist nicht in seiner besten Zeit, er hatte eine Reihe von Verletzungen und Covid-19, was ihn ziemlich hart getroffen hat. Er muss seinen Rhythmus finden", führte Deschamps aus: "Wir können nicht sagen, dass er mit dem, was er auf Vereinsebene tut, zufrieden ist. Bei mir gibt es keine derartigen Bedenken, aber ich versuche es auch zu managen."

Pogba hatte aufgrund einer Sprunggelenksverletzung lange Teile der vergangenen Saison verpasst und in der darauffolgenden Sommerpause mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. In der laufenden Spielzeit hat er bei United noch Anlaufschwierigkeiten und startete in elf Partien sechsmal von der Bank.