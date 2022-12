Manchester United vs. Nottingham Forest heute live: TV, LIVE STREAM, Übertragung

Heute findet die Partie Manchester United vs. Nottingham Forest statt. Doch wo könnt Ihr die Premier League live sehen? GOAL hat alle Infos.

Eine gute Woche nach dem WM-Finale geht in der englischen Premier League der 17. Spieltag über die Bühne. Hierbei steigt am Mittwoch die Begegnung Manchester United vs. Nottingham Forest. Die Partie im Old Trafford beginnt um 21.00 Uhr.

Manchester United setzte sich am 13. November bei Fulham durch. Damit gelang der Mannschaft von Erik ten Hag der achte Sieg binnen zwölf Meisterschaftsspielen. Nottingham Forest holte sechs seiner 13 Punkte dank Heimsiegen gegen den FC Liverpool von Ende Oktober und gegen Crystal Palace am 12. November. Dazwischen erlebte die Elf von Steve Cooper ein Debakel gegen Arsenal und ein Heimremis gegen Brentford.

Heute um 21.00 Uhr findet in der englischen Premier League die Begegnung Manchester United vs. Nottingham Forest statt.

Spiel: Manchester United vs. Nottingham Forest Datum: Dienstag, 27. Dezember 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Old Trafford (Manchester)

Die Senderechte an der englischen Premier League berechtigen Sky dazu, alle Partien zu zeigen. Hierfür greift der Pay-TV-Anbieter auf zahlreiche Kanäle zurück. Die Begegnung Manchester United vs. Nottingham Forest läuft bei Sky Sport Premier League HD und bei Sky Sport Top Event (HD). Aber schreibt Euch nun die Kernfakten zur TV-Übertragung aus dem Old Trafford auf:

Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)

Berichterstattung ab 20.50 Uhr bei Sky Sport Premier League HD, ab 21.00 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD)

Spielbeginn: 21.00 Uhr

Wenn Ihr Euch das Duell zwischen den Red Devils und den Tricky Trees im Fernsehen ansehen möchtet, benötigt Ihr das Sport-Paket. Sky bietet es als Einzelabo für 20 Euro und in einer Kombi mit einem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro an. Auf der Homepage des Bezahlsenders könnt Ihr viele Einzelheiten finden.

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, hilft Euch der LIVE STREAM weiter. Hiermit könnt Ihr Euch die Partie Manchester United vs. Nottingham Forest mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus anschauen. Dafür stehen zwei Alternativen zur Verfügung.

Am einfachsten funktioniert das Ganze mit Sky Go. Denn: Beim hauseigenen Streaming-Portal müsst Ihr nur den Login tätigen. Allerdings erfolgt die dafür notwendige Freischaltung nicht unverzüglich. Deshalb müsst Ihr mitunter auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

WOW, das frühere Sky Ticket, sieht eine unverzügliche Freischaltung vor. Zudem benötigt Ihr keine langfristige Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro erhaltet Ihr mit zwei Endgeräten den Zugriff auf das gesamte Sportpaket. Dieses umfasst zusätzlich die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die NHL, die Formel 1, die ATP World Tour und die PGA Tour.

Überdies hilft Euch der LIVE-TICKER von GOAL weiter. Damit informieren wir Euch zu allen relevanten Geschehnissen im Old Trafford. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Im Pay-TV: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)
Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW
Im LIVE-TICKER: GOAL

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.