Cristiano Ronaldo könnte heute gegen Newcastle sein zweites Debüt für Manchester United feiern. Goal zeigt, wo das Spiel live im TV und STREAM läuft.

Manchester United trifft am 4. Spieltag der englischen Premier League am Samstag auf Newcastle United . Der Anpfiff im Old Trafford ertönt heute um 16 Uhr .

Wegen eines Mannes blicken heute ganz besonders viele Fußball-Fans nach Manchester : Cristiano Ronaldo. Der 36-jährige Portugiese kehrte Ende August von Juventus Turin zu den Red Devils zurück , bei denen er einst zum Weltstar avancierte.

2003 war CR7 als 18-Jähriger von Sporting Lissabon zu United gewechselt . Mit den Engländern feierte der fünfmalige Weltfußballer drei englische Meistertitel und im Sommer 2008 zudem seinen allerersten Champions-League-Triumph. 2009 war er dann zu Real Madrid gewechselt.

Feiert Cristiano Ronaldo heute sein zweites Debüt für Manchester United? In diesem Artikel erfahrt Ihr es! Außerdem erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel der Red Devils gegen Newcastle in Deutschland live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Manchester United vs. Newcastle United heute live im TV und STREAM: Die Daten zum Premier-League-Spiel

Wettbewerb Premier League, 4. Spieltag Begegnung Manchester United - Newcastle United Datum Samstag, 11. September 2021, 16 Uhr Ort Old Trafford, Manchester

Manchester United vs. Newcastle heute live im TV sehen: Geht das?

Wenn Cristiano Ronaldo möglicherweise erstmals seit über zwölf Jahren wieder für den Klub aufläuft, bei dem er zum Superstar wurde, wollen viele Fans sicherlich live dabei sein. Aber wird Manchester United gegen Newcastle heute live im TV übertragen?

Die Antwort freut Euch mit Sicherheit: Ja, Manchester United vs. Newcastle United läuft heute live im TV bei Sky !

Manchester United vs. Newcastle United heute live im TV bei Sky: Alle Infos zur Premier League

Kanal: Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 HD Übertragungsbeginn : Samstag, 11. September, 15.50 Uhr

: Samstag, 11. September, 15.50 Uhr Spielbeginn : Samstag, 11. September, 16 Uhr

: Samstag, 11. September, 16 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Zwar wird die Partie nicht im Free-TV übertragen, im Pay-TV könnt Ihr aber dabei sein. Sky beginnt am Samstag (11. September) um 15.50 Uhr mit der Übertragung auf dem Kanal Sky Sport 1 HD . Wenn ab 16 Uhr dann nach den kurzen Vorberichten der Ball rollt, wird die Partie von Uli Hebel kommentiert .

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Welche Preise dabei fällig werden und welches Paket Ihr für die Premier League buchen müsst, entnehmt Ihr am besten diesem Link .

Manchester United vs. Newcastle United: Die Premier League heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Manchester United vs. Newcastle heute nicht nur live im TV sehen, sondern habt auch die Möglichkeit, die Partie mit einem LIVE-STREAM zu verfolgen. Wie das geht? In den folgenden Absätzen verraten wir es Euch!

Auch beim LIVE-STREAM ist Sky Euer Ansprechpartner Nummer eins für die Premier League heute. Der Pay-TV-Sender überträgt Manchester United vs. Newcastle nämlich auch live im Internet - und dabei habt Ihr sogar zwei Optionen .

Sky Go / Sky Ticket zeigt / überträgt Manchester United vs. Newcastle heute im LIVE-STREAM

Zunächst einmal gibt es Sky Go . Das ist das hauseigene Streamingportal von Sky und etwas für Kunden des Senders. Denn bei Abschluss eines Abonnements erhält man von Sky die Login-Daten für Sky Go , mit denen man sich dort die Inhalte dann auch mobil im LIVE-STREAM anschauen kann. Weitere Kosten werden dabei nicht fällig.

Wer kein Sky-Kunde ist, kann sich Manchester United gegen Newcastle heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket anschauen. Dort kann man sich noch kurzfristig Zugang zu den Live-Angeboten von Sky verschaffen und zum Beispiel ein Ticket nur für einen Tag oder einen Monat buchen . Ein langfristiges Abo wird so umgangen.

Auch für den LIVE-STREAM gilt also: Manchester United vs. Newcastle wird heute nicht kostenlos gezeigt, sondern man muss für die Live-Übertragung etwas bezahlen.

Manchester United vs. Newcastle live sehen: Cristiano Ronaldo spielt heute?

Schon am vergangenen Spieltag hätte Cristiano Ronaldo theoretisch sein zweites Debüt für Manchester United geben können, schließlich war sein Wechsel zwei Tage vor dem Spiel gegen Wolverhampton am 29. August bekannt geworden.

Das Duell mit den Wolves kam dann aber doch zu früh, sodass die Fans von United nun ihre ganzen Hoffnungen auf das Spiel gegen Newcastle setzen. Und es sieht gut aus: Ronaldo ist fit und steht voll im Saft, zudem spricht seine vorzeitige Abreise von der portugiesischen Nationalmannschaft dafür, dass CR7 gegen Newcastle eingesetzt wird.

Manchester United: Cristiano Ronaldo könnte gegen Newcastle spielen!

Dadurch liefen nämlich die fünf Tage, die er sich aufgrund der Corona-Verordnungen in England in Isolation begeben muss, bereits vor Samstag ab. Cristiano Ronaldo wird also voraussichtlich heute gegen Newcastle wieder für Manchester United spielen !

Dass die Partie zuhause im Old Trafford stattfindet, macht die Sache natürlich noch spezieller. Ob Ronaldo gleich in der Startelf steht oder als Joker zum Einsatz kommt, wird Trainer Ole Gunnar Solskjaer vermutlich kurzfristig entscheiden.

Manchester United vs. Newcastle United: Die Premier League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer weder live im TV noch im LIVE-STREAM mit dabei sein kann, wenn Manchester United am Samstag auf Newcastle trifft, dem empfehlen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal .

Hier erfahrt Ihr vor dem Spiel, ob Cristiano Ronaldo in der Startelf steht und bleibt während der 90 Minuten stets bestens auf dem Laufenden über das Spielgeschehen. HIER geht es direkt zum TICKER .

Manchester United vs. Newcastle heute live sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw - Matic, Pogba - Sancho, Fernandes, Greenwood - Ronaldo.

The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

Aufstellung Newcastle United: Woodman - Manquillo, Hayden, Lascelles, Clark - Ritchie, Longstaff - Willock, Almiron, Saint-Maximin - Joelinton.

Manchester United vs. Newcastle heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der Premier League im Überblick