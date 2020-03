Manchester United: Neues Ausweichtrikot 2020/21 im Zebra-Look?

Das neue Dritte Trikot von Manchester United für die Saison 2020/21 könnte in einem schwarz-weißen Zebrastreifen-Look daherkommen.

Das neue Ausweichtrikot von für die kommende Saison 2020/21 kommt wohl in einem schwarz-weißen Zebra-Look daher. Im Internet tauchte nun ein erstes Bild auf, das sich mit den Informationen des Portals Footyheadlines deckt.

Der neue Look wird durch durch Ränder im klassischen United-Rot an Ärmeln und Kragen ergänzt, auch die beiden Logos des Klubs und das von Ausrüster adidas kommen in der gleichen roten Farbe daher.