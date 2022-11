Manchester United: Kommt Mykhaylo Mudryk als Nachfolger für Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo dürfte bei Manchester United auf dem Abstellgleis stehen. Ein Nachfolger könnte aus der Ukraine kommen.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach einem Nachfolger für Cristiano Ronaldo hat Manchester United offenbar den nächsten Spieler ins Visier genommen. Laut der Sun lässt United schon seit längerer Zeit den Ukrainer Mykhaylo Mudryk von Schachtar Donezk beobachten. Allerdings steht der 21-Jährige noch bis 2026 bei Donezk unter Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach seinem viel beachteten Interview in der TV-Show Piers Morgan Uncensored zuletzt stehen die Zeichen beim 37-Jährigen und United auf Trennung. Spätestens im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft, dürfte der Portugiese seine Zelte wohl abbrechen, aber auch ein Transfer bereits im Winter erscheint möglich. Eine Zukunft als Teil der Mannschaft von Erik ten Hag dürfte CR7 aber so oder so nicht mehr haben.

Zuletzt wurden mehrere Namen mit dem englischen Klub in Verbindung gebracht, um Ronaldo zu ersetzen, allen voran jener von Kylian Mbappé. Aber auch Victor Osimhen von der SSC Neapel wurde immer wieder genannt. Mudryk seinerseits steht bereits bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel, laut The Athletic sind auch der FC Arsenal, Manchester City, Newcastle United und Paris Saint-Germain am Eigengewächs von Schachtar dran.

Mudryk spielt meist auf dem Flügel und wäre daher zumindest bei United kein direkter Ersatz für Ronaldo. So oder so dürfte ein Transfer für jeden Klub zu einem finanziellen Kraftakt mutieren. Klubikone Dario Srna, inzwischen als Direktor bei Donezk tätig, sieht Mudryk weltweit auf seiner Position nur hinter Mbappé und Real Madrids Vinícius Júnior. Zur Bestimmung einer Ablösesumme nahm er den Transfer von Antony als Referenz. Antony kostete bei seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu United im vergangenen Sommer an die 100 Millionen Euro.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mudryk kommt in der laufenden Saison für Donezk auf 16 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen, auch in der Champions League überzeugte er mit drei Toren und zwei Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERHISTORIE: Mudryk wechselte als 15-Jähriger vom FC Dnipro in die Jugend von Donezk und arbeitete sich dort bis zu den Profis nach oben. Zwischenzeitlich wurde er zweimal innerhalb der Ukraine verliehen.