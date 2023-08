Manchester United: Mason Greenwood denkt offenbar über Karriereende nach

Mason Greenwood hat bei Manchester United keine Zukunft, trotz angeblichen Interessenten denkt der Engländer wohl über ein Karriereende nach.

WAS IST PASSIERT? Wie geht es mit Mason Greenwood weiter? Trotz angeblichen Angeboten aus verschiedenen Ländern denkt der Engländer offenbar über ein Ende seiner Fußballerkarriere nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Greenwood und Manchester United einigten sich in dieser Woche einvernehmlich auf eine Trennung, gegen den Flügelspieler war unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt worden.

WAS WURDE GESAGT? Eine gut informierte Quelle der Daily Mail erklärte: "Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, sich davon zu erholen. Es gibt Spieler, die denken können: 'Ich bin freigegeben worden, also kannst du es vergessen'. Sie würden einfach weitermachen und für jemanden Tore schießen. Mason ist nicht so einer. Er ist unreif. Ich glaube wirklich, dass er am Ende ist."

Zudem ist Greenwood laut einer Quelle der Sun enttäuscht darüber, dass United sich gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden hat: "Mason wollte seine Karriere immer auf der höchstmöglichen Ebene fortsetzen. Er hoffte und glaubte, dass dies bei United der Fall sein würde. Nun macht er sich Sorgen, ob er jemals wieder in einer Top-Fünf-Liga spielen wird."

WIE GEHT ES WEITER? Der 21-Jährige hat bei United noch einen Vertrag bis 2025, Angebote soll es aus Rom und Saudi-Arabien geben. Den Berichten zu Folge ist Greenwood enttäuscht darüber, nicht weiter in Manchester zu spielen und denkt daher nun offenbar über ein Karriereende nach.