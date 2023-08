Mason Greenwood offenbar im Visier von Al-Ettifaq und der AS Rom

Mason Greenwood und Manchester United gehen getrennte Wege. Es tauchen zwei Interessenten auf.

WAS IST PASSIERT? Gleich zwei Teams zeigen offenbar Interesse an einem Leihgeschäft um Mason Greenwood interessiert. Laut talkSport und 90min kann sich die AS Rom, wo Ex-United-Teammanager José Mourinho nun arbeitet, vorstellen, den Engländer auszuleihen. Auch die englische Sun spricht von einem Interesse aus der italienischen Hauptstadt, zudem soll Al-Ettifaq aus der Saudi Pro League ein Angebot für den 21-Jährigen vorbereiten. Dort ist mit Steven Gerrard seit einigen Wochen ein Landsmann des Engländers als Coach tätig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Greenwood und Manchester United einigten sich in dieser Woche einvernehmlich auf eine Trennung, gegen den Flügelspieler war unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt worden.

WAS WURDE GESAGT? Nun soll sich Greenwood einen neuen Verein suchen: "Wir werden mit Mason nun daran arbeiten, dieses Vorhaben umzusetzen", heißt es im Statement von United. Auch der Spieler selbst sagte in einem Statement am Montag, dass er darin die richtige Lösung sehe: "Es ist das Beste für uns alle, dass ich meine Karriere als Fußballer abseits des Old Traffords fortsetze, wo meine Anwesenheit keine Ablenkung für den Verein bedeutet."

WIE GEHT ES WEITER? Laut 90min hat die Roma bereits Kontakt zu Greenwood aufgenommen. Al-Ettifaq könnte dem Bericht der Sun nach dem ehemaligen englischen Nationalspieler einen Vertrag mit einem Gehalt von rund zwölf Millionen Euro anbieten. Der Vertrag Greenwoods in Manchester läuft noch bis 2025, noch ist unklar, ob sein Vertrag aufgelöst wird, oder er den Verein per Leihe oder für eine Ablösesumme verlässt.