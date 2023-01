Heute steigt das Derby Manchester United vs. Manchester City. Doch wo könnt Ihr die Premier League heute im TV und STREAM sehen? GOAL hat Infos.

An diesem Wochenende gehen die Partien des 20. Spieltags in der englischen Premier League über die Bühne. Hierbei eröffnet das Derby Manchester United vs. Manchester City das Samstagsprogramm. Das Kräftemessen im Old Trafford beginnt um 13.30 Uhr.

Das erste Duell fand Anfang Oktober statt und endete mit einem 6:3-Heimerfolg der Citizens. Damals schnürten Erling Haaland und Phil Foden Dreierpacks. Zudem traf der eingewechselte Anthony Martial in der Schlussphase zweimal für die Red Devils.

Der jüngste EPL-Auftritt von Manchester United endete mit einem Heimerfolg gegen Bournemouth. Damit fädelte die Elf von Erik ten Hag den vierten Sieg am Stück ein. Für Manchester City begann das neue Jahr mit einem Auswärtssieg gegen Chelsea. Zuvor erlebte das Team von Pep Guardiola nach der WM einen Dreier in Leeds und ein Heimremis gegen Everton.

Heute um 13.30 Uhr findet in der englischen Premier League das Derby Manchester United vs. Manchester City statt. Doch wo könnt Ihr das Spitzenspiel heute im TV und im STREAM sehen? GOAL verrät Euch alles zur Übertragung der Premier League.

Manchester United vs. Manchester City heute im TV und STREAM sehen: Alles zur Übertragung der Premier League – Die Eckdaten

Spiel: Manchester United vs. Manchester City Datum: Samstag, 14. Januar 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Old Trafford (Manchester)

Manchester United vs. Manchester City heute live im TV

Sky hält die alleinigen Senderechte an sämtlichen Begegnungen der englischen Premier League. Hierfür nützt der Bezahlanbieter zahlreiche Sender. Für das Derby Manchester United vs. Manchester City könnt Ihr zu Sky Sport Premier League (HD) und zu Sky Sport Top Event (HD) schalten. Aber notiert Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung aus dem Old Trafford:

Sender: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Berichterstattung ab: 13.20 Uhr

13.20 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

Doch wenn Ihr die Partie zwischen den Red Devils und den Citizens im TV sehen möchtet, benötigt Ihr das Sport-Paket. Hierbei stehen das Einzelabo für 20 Euro und eine Kombi mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Auf der Webseite des Pay-TV-Anbieter findet Ihr etliche Infos.

Manchester United vs. Manchester City heute live im STREAM

Ein Abo lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Sky zeigt sein gesamtes Programm zusätzlich via STREAM. Somit könnt Ihr das Kräftemessen Manchester United vs. Manchester City grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Hierfür habt Ihr zwei Möglichkeiten.

Die Premier League bei Sky Go

Sky Go stellt die erste davon dar. Wenn Ihr das hauseigene Streaming-Portal nützt, müsst Ihr beinahe nur den Login tätigen. Jedoch findet die notwendige Aktivierung nicht sofort statt. Daher müsst Ihr es bei einem heutigen Abschluss vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Mit WOW die Premier League schauen

WOW, das frühere Sky Ticket, sieht eine unverzügliche Freischaltung vor. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportangebot sehen. Das Fußballprogramm umfasst zusätzlich die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Women's Super League. Zudem könnt Ihr die ATP World Tour, die NHL, die PGA Tour und die Formel 1 mitverfolgen.

Manchester United vs. Manchester City heute live im LIVE TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE TICKERS von GOAL zum Derby Manchester United vs. Manchester City im Bilde bleibt. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im Old Trafford. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr Push-Mitteilungen.

So seht Ihr die Highlights von Manchester United vs. Manchester City

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch am Sonntagabend bei Sky Sport Premier League (HD) und Sky Sport Top Event (HD) die What a Strike! Highlight-Show anschauen. Diese beginnt um 19.30 Uhr. Dort könnt Ihr die Höhepunkte von sämtlichen Partien der 20. Runde sehen.

Manchester United vs. Manchester City: Die Aufstellungen zur Premier League

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Casemiro, Fred, Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford - Martial

Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Aké, Joao Cancelo - Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva - Mahrez, Haaland, Foden