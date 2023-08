Manchester United lehnt Weltrekordsumme für Torhüterin Mary Earps ab

Manchester United hat offenbar ein Weltrekordangebot für die englische Nationaltorhüterin Mary Earps abgelehnt.

WAS IST PASSIERT? Wie Sky Sports berichtet, hat Manchester United ein Weltrekordangebot für eine Torhüterin im Frauenfußball abgelehnt. Von wem die Offerte stammte, wurde nicht gesagt. Stattdessen will der Verein Mary Earps' Vertrag, der im nächsten Sommer ausläuft, verlängern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für United ist Earps die beste Spielerin auf ihrer Position und der Klub peilt in dieser Saison den WSL-Titel an, nachdem man ihn 2022/23 nur knapp verpasst hatte. Die Torhüterin zeigte sich bei der kürzlich zu Ende gegangenen Frauen-WM, bei der sie in allen sieben Spielen für England zum Einsatz kam, in hervorragender Form und wurde für ihre starken Leistungen im Turnier mit dem Goldenen Handschuh ausgezeichnet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Earps ist seit ihrem Wechsel aus Wolfsburg im Jahr 2019 ein fester Bestandteil der United-Mannschaft und hat in den vergangenen vier Spielzeiten jede Minute der WSL gespielt. Sie ist außerdem Trägerin der Auszeichnung 'Beste FIFA-Torhüterin'.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft mit England wird Earps am 1. Oktober beim WSL-Auftaktspiel 2023/24 gegen Aston Villa wieder für United auflaufen.