Manchester United steht angeblich kurz vor Transfer von Napolis Kim Min-Jae

Manchester United will seinen Kader im Sommer weiter verstärken. Vom italienischen Meister holen die Red Devils offenbar einen Verteidiger.

WAS IST PASSIERT? Manchester United steht kurz vor einer Verpflichtung von Kim Min-Jae von der SSC Neapel. Das berichtet die italienische Tageszeitung Il Mattino.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sind die Red Devils bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro für den Abwehrspieler aus Südkorea zu zahlen. Dem Bericht zufolge soll Kim in England neun Millionen Euro pro Jahr verdienen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kim kam erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Fenerbahce zu Napoli. Mit den Süditalienern holte er überraschend den Titel in der Serie A - und bei einem sofortigen Weiterverkauf an die Red Devils würde er seinem Klub ein riesiges Transferplus bescheren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kim ist bei Napoli Stammspieler und Leistungsträger: Er stand in 33 Liga-Spielen in der Startelf, erzielte in der Serie A zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen.