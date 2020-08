Manchester United vs. FC Kopenhagen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die Europa League live

Die Europa League startet ihr Finalturnier mit Manchester United gegen FC Kopenhagen. Das Duell in Köln könnt Ihr live verfolgen - Goal erklärt, wie.

und starten ins Finalturnier der . Im Kölner Rhein-Energie-Stadion wird das erste Viertelfinale der Veranstaltung ausgetragen. Anpfiff ist heute Abend um 21 Uhr.

Nordrhein-Westfalen dient als neutraler Austragungsort der letzten sieben Partien der Europa League. Manchester United und Kopenhagen und die restlichen Teams treten dabei im K.o.-Modus an, bei dem in einer Partie das Weiterkommen entschieden wird.

Die Red Devils sind dabei einer der Favoriten auf den Turniersieg, dessen Sieger am 21. August ebenfalls in Köln ermittelt wird. Während Manchester United bereits einmal die Europa League gewinnen konnte (2016/2017), stand Kopenhagen noch nie in einem EL-Viertelfinale.

Seid heute Abend live dabei, wenn Manchester United gegen Kopenhagen gezeigt wird! Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM, sowie die Aufstellungen findet Ihr hier.

Manchester United vs. FC Kopenhagen heute live: Das Viertelfinale in der Übersicht

Duell Manchester United vs. FC Kopenhagen Datum Montag, 10. August 2020 | 21 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln

Manchester United vs. FC Kopenhagen: Wer zeigt das Viertelfinale heute Abend im LIVE-STREAM?

Erfahrene Fans der Europa League werden es in dieser Saison bereits mitbekommen haben. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt alle Spiele des Turniers live und in kompletter Länge via LIVE-STREAM. Auch Manchester gegen Kopenhagen hat DAZN im Programm.

Manchester United vs. FC Kopenhagen live bei DAZN schauen - so klappt's

Die Streaming-Plattform DAZN zeigt die kompletten 90 Minuten aus Köln inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen im LIVE-STREAM. Kurz vor Anpfiff um 21 Uhr geht DAZN auf Sendung.

Am Mikrofon begleiten Euch Kommentator Flo Hauser und Experte Benny Lauth, der einst selbst acht Spiele mit dem HSV im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup absolvierte.

Alle DAZN-Abonnenten haben Zugriff auf das Streaming-Angebot von DAZN. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, könnt Ihr Euch noch heute spontan und sogar kostenlos einen Zugang verschaffen.

DAZN bietet jedem Neukunden nämlich einen kostenlosen Probemonat an, bei dem man keinen Cent zahlt und dennoch das volle Programm schauen kann. Erst ab dem zweiten Monat werden 11,99 Euro monatlich fällig.

Unter diesem Link findet Ihr alle Details und Konditionen zur Anmeldung bei DAZN.

Quelle: Getty Images

Manchester United vs. FC Kopenhagen: Wo läuft die Europa League heute Abend im TV?

Die Europa League wurde in den vergangenen Jahren von verschiedenen TV-Sendern übertragen. In der diesjährigen Saison konnte sich jedoch kein Fernsehsender die Übertragungsrechte sichern. Manchester United gegen Kopenhagen läuft somit nicht im TV.

Mit dem LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr das Spiel dennoch am Fernseher abspielen. Dafür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden und den Fernseher mit dem Internet verbinden.

Anschließend loggt Ihr Euch mit Eurem DAZN-Account ein und könnt losstreamen. Mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks könnt Ihr DAZN sogar auf herkömmlichen TV-Geräten schauen.

Alle Informationen zur Anmeldung findet Ihr noch mal zusammengefasst unter diesem Link.

Manchester United vs. FC Kopenhagen: DAZN präsentiert die Highlights auf Abruf

Ihr könnt das Spiel heute Abend nicht live verfolgen? Dann schaut Euch die Highlights zwischen United und Kopenhagen jederzeit auf Abruf auf DAZN an!

Schon kurz nach Abpfiff wird ein Video mit den wichtigsten Szenen zusammengeschnitten und auf die Plattform hochgeladen. Euch reichen die Highlights nicht? DAZN zeigt das komplette Spiel auch auf Abruf im Re-Live.

Manchester United vs. FC Kopenhagen: Goal präsentiert Euch einen LIVE-TICKER

Goal ist selbstverständlich auch beim Spiel in Köln vertreten und schreibt einen LIVE-TICKER zur Partie. Hier werden alle wichtigen Spielszenen ausführlich geschildert.

Zudem könnt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken nachlesen. Und das alles völlig kostenlos! Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin.

Manchester United vs. FC Kopenhagen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die offiziellen Aufstellungen präsentiert.

Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen!

Manchester United vs. FC Kopenhagen: Die Übertragungen im Überblick