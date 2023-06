Manchester United: Konsortium aus Katar verbessert Angebot

Wer kauft Manchester United? Aus Katar gibt es nun ein verbessertes Angebot für den englischen Topklub.

WAS IST PASSIERT? Im Poker um einen möglichen Verkauf des englischen Rekordmeisters Manchester United hat das Konsortium aus Katar um Scheich Jassim bin Hamad Al Thani ein verbessertes fünftes und letztes Gebot abgegeben. Während über die neue Summe keine Angaben gemacht wurden, hat sich das Angebotsteam des Scheichs Berichten zufolge den kommenden Freitag als Frist gesetzt, um in den Gesprächen voranzukommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die amerikanische Familie Glazer, die United seit 2005 besitzt, hatte im November bekannt gegeben, offen für einen Verkauf zu sein. Die Preisvorstellung der Glazers soll bei rund 6 Milliarden Pfund liegen. Scheich Jassim befindet sich in einem Bieterduell mit dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe, nachdem die beiden in den vergangenen Monaten als Hauptanwärter auf den Kauf des Premier-League-Klubs aufgetreten waren.

Das vorangegangene Angebot von Al Thani und Co. soll bei mehr als fünf Milliarden Pfund gelegen haben. Die neue Offerte aus Katar gilt nach wie vor für eine Komplettübernahme das Klubs. Ratcliffe, ein United-Fan aus Kindertagen, möchte Berichten zufolge eine Mehrheitsbeteiligung von mehr als 50 Prozent.

