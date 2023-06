Manchester United hat offenbar Interesse an Bayerns Leon Goretzka

Für Leon Goretzka könnte in der kommenden Saison kein Platz mehr beim FC Bayern sein. Ein PL-Klub bringt sich deshalb in Position.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München. Das geht aus einem Bericht von Sky-Reporter Florian Plettenberg hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim deutschen Rekordmeister ist man derzeit auf der Suche nach Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld. Verschiedene Medien brachten zuletzt Declan Rice von West Ham United als potenziellen Neuzugang ins Spiel.

Sollte Rice tatsächlich nach München wechseln, wollen sich die Bayern dem Bericht zufolge von einem zentralen Mittelfeldspieler trennen. Neben Ryan Gravenberch soll auch Goretzka einer der Kandidaten für einen Abgang sein.

Gleichzeitig soll der deutsche Nationalspieler mit Rückkehrer Karl-Heinz Rummenigge einen mächtigen Befürworter im Verein haben. Gravenberch wäre demnach der bevorzugte Kandidat für eine Trennung.

WIE GEHT ES WEITER? Goretzkas Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Ende Juni 2026. Ein Wechsel zu Manchester United wäre dementsprechend mit einer hohen Ablöseforderung der Münchner verbunden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison kam der 28-Jährige in insgesamt 40 Pflichtspielen für den FCB zum Einsatz. In diesen erzielte er sechs Treffer, sechs weitere Tore bereitete er vor.