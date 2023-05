Manchester United hat wohl Interesse an Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo

Rasmus Höjlund könnte sich in diesem Sommer Manchester United anschließen. Auch der FC Bayern zeigt wohl Interesse an dem Dänen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United liebäugelt einem Bericht der Times zufolge damit, in diesem Sommer Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo zu verpflichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? United-Trainer Erik ten Hag will demnach zur kommenden Saison seinen Angriff mit zwei Spielern verstärken - einem gestandenen Stürmer und einem jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial.

Für Ersteres haben die Red Devils Harry Kane von Tottenham Hotspur ins Auge gefasst, die Rolle des Nachwuchsstürmers soll Höjlund einnehmen. Für den 20 Jahre alten Dänen müsste Manchester United umgerechnet rund 46 Millionen Euro bezahlen.

Höjlund hat sich aber bei weiteren europäischen Topklubs auf den Einkaufszettel gespielt. So soll auch der FC Bayern München an ihm interessiert sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Höjlund ist vertraglich noch bis 2027 an Atalanta Bergamo gebunden. In dieser Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend in 31 Spielen acht Tore.

Noch besser ist seine Torquote in der dänischen Nationalmannschaft, für die er in bisher vier Einsätzen fünfmal einnetzte.