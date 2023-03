Manchester United: Gerücht um ein Interesse an Djordje Petrovic von New England Revolution

Djordje Petrovic hat sich in der MLS prächtig entwickelt. Englische Spitzenklubs sollen ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben.

WAS IST PASSIERT? Manchester United denkt über einen Sommertransfer des serbischen Torhüters Djordje Petrovic nach. Das berichtet der Mirror. Der 23-Jährige steht aktuell noch in der MLS bei New England Revolution unter Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei den Red Devils könnte sich zur neuen Spielzeit auf der Torhüterposition tun. David De Geas Vertrag läuft aus. Die langjährige Nummer eins soll grundsätzlich zwar verlängern, allerdings zu deutlich verringerten Bezügen. Dazu läuft das Arbeitspapier von Vertreter Tom Heaton aus. Dean Henderson kehrt von einer Leihe zu Nottingham Forest zurück, dürfte sich aber nicht nochmal mit der Rolle der Nummer zwei zufrieden geben.

Neben ManUnited soll auch der FC Liverpool die Entwicklung Petrovics in dieser Saison aufmerksam verfolgen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Petrovic, der zwei Länderspiele für Serbien absolviert hat, wechselte im Frühjahr 2022 für rund 900.000 Euro Ablöse von seinem Heimatklub FK Cukaricki nach New England und unterschrieb dort einen bis Ende 2025 gültigen Kontrakt. Vor seinem Durchbruch lief der Schlussmann auch auf Leihbasis für IMT Belgrad auf.