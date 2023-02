Manchester United interessiert sich wohl für Ilan Meslier als De-Gea-Nachfolger

Die Verhandlungen mit David De Gea haben bei Manchester United noch kein Ergebnis gebracht. Deshalb schauen sich die Red Devils wohl um.

WAS IST PASSIERT? Manchester United interessiert sich für Ilan Meslier von Leeds United. Das berichtet die englische Zeitung The Sun. Der Keeper soll bei den Red Devils David De Gea zwischen den Pfosten beerben, falls sich der Spanier mit seinem Klub nicht auf eine Verlängerung seines Vertrags einigen kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? De Gea befindet sich seit längerem in Verhandlungen mit United. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Bislang gibt es aber kein Ergebnis der Gespräche.

Leeds will Meslier eigentlich nicht ziehen lassen, doch sollte der abstiegsgefährdete Klub am Saisonende in die zweite Liga müssen, sieht die Sache laut Sun anders aus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Meslier stammt aus der Jugend des FC Lorient und wechselte 2020 für 6,5 Millionen Euro nach Leeds.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 22-jährige Franzose ist Stammkeeper bei seinem Klub und verpasste in dieser Saison keine Liga-Minute. In 23 Partien kassierte er bislang 39 Gegentore.

Für Frankreichs U21 machte er seit Mai 2021 neun Länderspiele.