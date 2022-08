Manchester United vs. FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Premier League

Am 3. Spieltag der Premier League empfängt Manchester United den FC Liverpool. GOAL informiert zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Sowohl Manchester United als auch der FC Liverpool erlebten einen unbefriedigenden Saisonstart in der Premier League. Am heutigen Montagabend, 22. August 2022, stehen sich beide Teams im Rahmen des 3. Spieltags nun im direkten Duell gegenüber. Anpfiff der Begegnung ist um 21.00 Uhr im Old Trafford in Manchester. Wie Ihr die Begegnung live in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt und welcher LIVE-TICKER Euch zuverlässig mit Infos zur Partie verfolgt, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Es waren zwei Spieltage zum Vergessen für Manchester United. Nach der 1:2-Pleite gegen Brighton zum Auftakt der Spielzeit 2022/23 erlebten die Red Devils beim 0:4 gegen Brentford ein Debakel. Mit null Punkten findet sich der Traditionsklub aus dem Nordwesten Englands auf dem letzten Tabellenplatz der Premier League wieder. Und die kommende Aufgabe hat es in sich, mit dem FC Liverpool wartet der Vizemeister der Vorsaison auf die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag. Gelingt gegen den großen Rivalen der Turnaround?

Eine ähnliche Frage dürften sich auch die Anhänger des Champions-League-Finalisten von 2021/22 stellen. Anders als der Dauerkonkurrent Manchester City, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Saison startete, schwächelten die Reds. Auf das 2:2 beim Aufsteiger FC Fulham folgte ein 1:1 gegen Crystal Palace, zudem sah Angreifer Darwin Nunez die Rote Karte nach einem Kopfstoß gegen Joachim Andersen und fehlt im Duell der Traditionsklubs.

Weder Manchester United noch der FC Liverpool dürften mit dem Saisonstart zufrieden sein. Wie Ihr in TV und LIVE-STREAM dabei sein könnt, wenn die Klubs um den ersten Dreier kämpfen, erfahrt Ihr in den folgenden Absätzen.

Manchester United vs. FC Liverpool heute: Übersicht zur Premier-League-Partie des 3. Spieltags

Begegnung: Manchester United vs. FC Liverpool

Wettbewerb: Premier League, 3. Spieltag

Datum: 22. August 2022, 21.00 Uhr

Stadion: Old Trafford, Manchester (England)

Manchester United vs. FC Liverpool: Läuft die Premier League live im Free-TV?

Leider nicht. Die Premier League gehört nicht zum Programm der frei empfangbaren TV-Sender.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist daher unumgänglich, um ManUnited vs. Liverpool sowie alle weiteren Partien der vermutlich besten Liga der Welt live zu sehen.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Überträgt Sky oder DAZN die Premier League live?

Bei der Frage nach dem übertragenden Anbieter im Pay-TV kommen vor allem zwei infrage - DAZN und Sky.

Getty Images

Während DAZN für die Übertragung der Champions League sowie der spanischen, französischen und auch italienischen Liga zuständig ist, läuft die Premier League bei Sky.

Manchester United vs. FC Liverpool: Die Premier League live im Pay-TV bei Sky verfolgen

Um das Spiel heute live via Sky zu verfolgen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Sky bietet Euch dafür verschiedene Möglichkeiten. Wollt Ihr zusätzlich zur Premier League auch die Bundesliga sehen, könnte das "Bundesliga und Sport"-Paket interessant für Euch sein. Dieses kostet aktuell umgerechnet 25 Euro pro Monat im Jahresabo für die ersten zwölf Monate und sichert Euch Zugang zu Übertragungen der Premier League, der 1. und 2. Bundesliga sowie beispielsweise auch der Formel 1.

Eine Alternative stellt zudem das "Sport"-Paket dar, das mit 20 Euro pro Monat im Jahresabo ein wenig preiswerter ist. Dort sind allerdings keine Spiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen enthalten. Unabhängig vom gewählten Angebot erhaltet Ihr einen Sky-Go-Zugang, um auch außerhalb der eigenen vier Wände via App auf LIVE-STREAMS zugreifen zu können.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM bei WOW

Darüber hinaus könnt Ihr Euch auch bei WOW, ehemals Sky Ticket, anmelden und den Streamingdienst von Sky nutzen. Das Live-Sport-Paket erhaltet Ihr für 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo bzw. 29,99 Euro im Monatsabo. Das neue Kombi-Paket von Sky und DAZN mit Zugang zu LIVE-STREAMS der Premier League könnt Ihr Euch aktuell für 43,99 Euro monatlich im ersten Jahr sichern.

Zu sehen sein wird Manchester United gegen den FC Liverpool auf den Sendern Sky Sport Premier League bzw. Sky Sport Top Event. Ab 20.30 Uhr könnt Ihr via Pay-TV oder LIVE-STREAM einschalten und die Vorberichterstattung mitnehmen, ab 21.00 Uhr rollt dann der Ball im Old Trafford.

Getty

Manchester United vs. FC Liverpool: Highlights und LIVE-TICKER zur Premier League

Die Highlights könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls bei Sky finden, auch auf YouTube lädt der Anbieter die kurzen Clips hoch.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut bei unserem LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort informieren wir über das Geschehen auf dem Platz.

Manchester United vs. FC Liverpool heute: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, WOW (ehemals Sky Ticket) LIVE-TICKER GOAL

Manchester United vs. FC Liverpool heute: Die Aufstellungen zum Spitzenspiel

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. Wir reichen sie dann an dieser Stelle hier nach.