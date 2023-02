Am Donnerstag steigt das Spiel Manchester United vs. FC Barcelona. Doch wer zeigt / überträgt die Europa League im TV und LIVE STREAM? GOAL hat Infos.

Am Donnerstag finden die Rückspiele des Finalrunden-Play-offs der Europa League statt. Hierbei kommt es unter anderem zum Schlager Manchester United vs. FC Barcelona. Der Anstoß im Old Trafford erfolgt um 21.00 Uhr.

Die Hausherren im Spitzenspiel Manchester United vs. FC Barcelona erreichten vor einer Woche ein Auswärtsremis. Zuvor schlossen die Red Devils die Gruppe E auf dem zweiten Platz ab.

Hierbei holten sie ebenso wie einen weiteren Vertreter der LaLiga, Real Sociedad, 15 Zähler. Der FC Barcelona wurde hingegen in der Gruppe C der Champions League hinter dem FC Bayern und Inter Mailand Dritter.

Heute messen sich Manchester United und der FC Barcelona in einem der Rückspiele des Finalrunden-Play-offs der Europa League. Doch wer / zeigt das Spitzenspiel im TV und im LIVE STREAM? Bei GOAL gibt es alle Details.

Manchester United vs. FC Barcelona: TV und LIVE STREAM – wer zeigt / überträgt die Europa League? Die Eckdaten

Spiel: Manchester United vs. FC Barcelona Datum: Donnerstag, 23. Februar 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Old Trafford (Manchester)

Manchester United vs. FC Barcelona heute im TV bei RTL+ sehen

Das Kräftemessen Manchester United vs. FC Barcelona reiht sich unter den Rückspielen des Finalrunden-Play-offs der Europa League, die Ihr bei RTL+ mitverfolgen könnt. Da es sich um das Streaming-Portal von RTL Deutschland handelt, benötigt Ihr dafür einen adäquaten Internetzugang.

Außerdem kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei stehen exemplarisch RTL+ Premium und RTL+ Max zur Auswahl. Dafür müsst Ihr nach den ersten 30 Tagen monatlich 4,99 Euro und 9,99 Euro bezahlen. Ebenso könnt Ihr einen RTL+ Season Pass für 9,98 Euro erwerben. Hiermit könnt Ihr vier Monate lang von RTL+ Premium profitieren. Doch auf der Homepage findet Ihr alle Details. Der Abschluss erfolgt in Windeseile.

Anschließend können die Besitzer von Smart-TVs die Gratis-App herunterladen. Zudem könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC verbinden. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung aus dem Old Trafford auf:

Sender: RTL+

RTL+ Vorberichte ab: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Vorberichte mit dem Kommentar von EliasN97 und Robby Hunke ab: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

Weitere Spiele der Europa League und der Conference League heute im STREAM sehen

Überdies zeigt Euch RTL+ am Donnerstag sieben weitere Begegnungen der Europa League und der Conference League. Deshalb könnt Ihr für Übertragungen in voller Länge sowie für Konferenzen entscheiden. Um 18.45 Uhr beginnen die Partien AS Monaco vs. Bayer Leverkusen, FC Nantes vs. Juventus Turin, PSV Eindhoven vs. FC Sevilla und FC Midtjylland vs. Sporting Lissabon. Anschließend steigen zusätzlich die Spiele Union Berlin vs. Ajax Amsterdam, AS Rom vs. FC Salzburg und FC Basel vs. Trabzonspor.

Manchester United vs. FC Barcelona heute live im TICKER

Zudem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen Manchester United vs. FC Barcelona im Bilde bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen im Old Trafford. Dafür senden wir Euch Push-Mitteilungen.

