Heute steigt das Spiel Manchester United vs. Everton. Wer überträgt die 3. Runde des FA Cups heute im TV und LIVE STREAM?

In diesen Tagen gehen im englischen FA Cup die Begegnungen der 3. Runde über die Bühne. Dabei eröffnet am Freitag um 21 Uhr das Aufeinandertreffen Manchester United vs. Everton das Programm. Es empfängt der Vierte der Premier League den Fünftletzten.

Manchester United vs. Everton: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Dementsprechend wenig überraschend setzte sich Manchester United Anfang Oktober in der Meisterschaft bei Everton durch. Sowohl für die Red Devils als auch für die Toffees handelt es sich um die erste Partie im FA Cup 2022/23.

Die mittlerweile von Erik ten Hag trainierten Hausherren schieden in der Vorsaison in der 4. Runde gegen den Championship-Vertreter Middlesbrough aus. Für die von Frank Lampard betreuten Gäste war hingegen im Viertelfinale gegen Crystal Palace Endstation.

Am Freitag treffen in der 3. Runde des englischen FA Cups Manchester United und Everton aufeinander. Doch wer / zeigt das Aufeinandertreffen heute live? GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Manchester United vs. Everton im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt den FA Cup heute?

Spiel: Manchester United vs. Everton Datum: Freitag, 6. Januar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Old Trafford (Manchester)

Manchester United vs. Everton im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt den FA Cup heute? Die Ausstrahlung im TV

Der FA Cup zählt gemeinsam mit der Championship, dem League Cup und dem Community Shield zu den englischen Wettbewerben, an denen DAZN die Exklusivrechte hält. Hierbei reiht sich das Spiel Manchester United vs. Everton unter jene der 3. Runde, die Euch der Streaming-Anbieter zeigt. Doch wenn Ihr Euch die Partie zwischen den Red Devils und den Toffees live ansehen möchtet, benötigt Ihr ein Abo. Hierbei könnt Ihr Monats- und Jahresverträge abschließen. Hierfür müsst Ihr pro Monat 29,99 und 24,99 bezahlen.

Hier findet Ihr zahlreiche weiterführende Details:

Getty Images

Anschließend erfolgt der Aboabschluss im Handumdrehen. Danach gilt es für Besitzer von internetfähigen Fernsehern, die kostenfreie Applikation herunterzuladen. Alternativ könnt Ihr Euer TV-Gerät mit einem Notebook oder PC koppeln. Hierfür müsst Ihr Euch zusätzlich ein HDMI-Kabel besorgen.

Die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels Manchester United vs. Everton im FA Cup:

Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Sascha Bigalke

Manchester United vs. Everton im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt den FA Cup heute? Die Übertragung im STREAM

Außerdem könnt Ihr die Begegnung im Old Trafford via LIVE STREAM mitverfolgen. Denn: DAZN sendet sein vollzähliges Programm ebenso im Internet. Hiervon könnt Ihr mit einem geeignet Internetzugang von überall aus profitieren. Das Ganze funktioniert auch mit Tablets und Smartphones.

Manchester United vs. Everton: Der LIVE-TICKER

Zudem hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Spiel zwischen den Red Devils und den Toffees auf dem Laufenden. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles Nennenswerte zu den Geschehnissen im FA-Cup-Drittrunden-Spiel. Ihr bekommt von uns Push-Nachrichten.

Manchester United vs. Everton im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt den FA Cup heute? Gibt es eine Übertragung?

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Manchester United gegen Everton: Die Aufstellungen zum FA Cup

Die Startformationen folgen ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff.