Manchester United: Edinson Cavani will weg - Wechsel zu den Boca Juniors?

Der langjährige PSG-Torjäger ist in England nicht glücklich und will weg. Ein Ziel gibt es laut Aussage seines Vaters auch schon.

Stürmer Edinson Cavani (34) möchte den englischen Rekordmeister Manchester United im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen. Sein Vater Luis erklärte dies im argentinischen Fernsehen und stellte eine Rückkehr nach Südamerika in Aussicht. Cavani sei in England "nicht glücklich" und wolle näher bei seiner Familie sein.

"Nach der Hälfte der Saison ist klar, er möchte zurück nach Südamerika", sagte Luis Cavani in der TV-Sendung 'Superfutbol' im TV-Netzwerk TyC Sports. "Mein Sohn möchte hier (in Manchester) nicht weitermachen, er will zurückkehren." Im Juni werde der Torjäger United verlassen, er habe eine Klausel im Kontrakt, die ihm dies erlaube.

Edinson Cavani wechselt von PSG zu Manchester United

Cavani hatte nach erfolgreichen Jahren bei Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer einen Einjahresvertrag bei den Red Devils unterzeichnet. Beide Seiten haben nach dieser Saison die Möglichkeit, diesen per Option um ein weiteres Jahr zu verlängern.

In 25 Pflichtspielen für United erzielte Cavani sieben Tore und lieferte zwei Assists. Trainer Ole Gunnar Solskjaer sagte Ende Februar, er könne sich einen Verbleib des Uruguayers gut vorstellen, "in naher Zukunft" seien Zukunftsgespräche geplant. "Ich bin von ihm beeindruckt gewesen, er passt super zum Team", so Solskjaer.

Cavani fehlte dem Tabellenzweiten der Premier League Anfang des Jahres aufgrund einer Sperre, die er wegen eines rassistischen Kommentars unter einen Instagram-Post aufgebrummt bekam. Er hatte einen Glückwunschpost zu zwei späten Treffern beim 3:2-Sieg gegen Southampton mit "gracias negrito" kommentiert. Cavani fühlte sich dabei missverstanden, da das Wort "negrito" ("schwarz") in Südamerika eine andere Bedeutung als in Großbritannien habe.

Cavani erklärte zu seiner Entschuldigung, die Nachricht sei "als liebevoller Gruß an einen Freund" gedacht gewesen. "Das letzte, was ich tun wollte, war jemanden zu beleidigen." Dennoch zog ihn die FA für drei Partien aus dem Verkehr, zudem musste er eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Pfund (etwa 110.000 Euro) zahlen. Laut seines Vaters habe diese Affäre Cavani "runtergezogen".

Edinson Cavani "will für Boca spielen"

Einen möglichen neuen Arbeitgeber hat Cavani senior bei einem Wechsel zur kommenden Spielzeit auch schon im Blick, den argentinischen Spitzenverein Boca Juniors, von dem der United-Angreifer bereits in der Vergangenheit schwärmte. "Ich will, dass Edinson für einen Verein stürmt, der um große Titel kämpft. Er hatte mehrere Gespräche mit (Boca-Vizepräsident Juan Roman) Riquelme und er will für Boca spielen", verriet sein Luis Cavani.

Algunas de las frases que dejó Luis Cavani, padre de Edinson 💥💣 pic.twitter.com/1SBwxtWaDv — Superfútbol (@superfutbol) March 9, 2021

Der 118-malige Nationalspieler Uruguays wechselte 2007 vom FC Danubio nach Europa. Seine Stationen dort hießen US Palermo, SSC Neapel und PSG.