Ole Gunnar Solskjaer kann sich Verbleib von Edinson Cavani bei Manchester United vorstellen

Bleibt Edinson Cavani über den Sommer hinaus bei Manchester United? Für seinen Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist das vorstellbar.

Manchester Uniteds Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer kann sich einen Verbleib von Stürmer Edinson Cavani bei den Red Devils vorstellen. "Wir werden uns in naher Zukunft hinsetzen und mit ihm sprechen, um zu sehen, was seine und unsere Pläne sind", sagte Solskjaer. Cavani besitzt bei ManUnited einen Vertrag bis Saisonende, der Klub kann diesen per Option um ein weiteres Jahr verlängern.

Laut der englischen Zeitung Times soll der 34 Jahre alte Uruguayer eine Klausel in seinem Vertrag haben, die ihm eine Entschädigung in Höhe von rund zwei Millionen Euro garantiert, sollte United die Verlängerungsoption nicht ziehen.

Solskjaer lobt Cavani: "Passt super zum Team"

Cavani war im Herbst ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Manchester gekommen. Seither absolvierte er 24 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Treffer für United. Aktuell fehlt der 118-malige Nationalspieler mit einer Muskelverletzung.

Von Trainer Solskjaer gab es Lob für seinen Stürmer, vor allem für die Rolle im Mannschaftsgefüge. "Ich bin von ihm beeindruckt gewesen, er passt super zum Team", sagte der Norweger.