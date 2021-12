In der Premier League kommt es heute zur Begegnung Manchester United vs. Crystal Palace. Anpfiff im Old Trafford ist am Sonntag um 15 Uhr.

Manchester United konnte im Kräftemessen am Donnerstag gegen Arsenal den längeren Atem beweisen und mit 3:2 gewinnen. Einen riesigen Anteil hatte wie so häufig Cristiano Ronaldo, der seine Karrieretreffer 800 und 801 beisteuern konnte. Crystal Palace musste in den letzten beiden Partien Federn lassen, kann jedoch mit einem Sieg gegen ManU bis auf einen Punkt an den Konkurrenten heranrücken.

Die heutige Begegnung steht auch im Zeichen von Ralf Rangnick, der als Interimstrainer von CR7, Bruno Fernandes, Sancho & Co. sein erstes Spiel in England leiten wird. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM sowie zu den Aufstellungen.

Manchester United vs. Crystal Palace heute live: Die Daten zur Begegnung in der Premier League

Wettbewerb: Premier League | 15. Spieltag | Saison 21/22

Premier League | 15. Spieltag | Saison 21/22 Begegnung: Manchester United vs. Crystal Palace

Manchester United vs. Crystal Palace Datum: Sonntag, 5. Dezember 2021

Sonntag, 5. Dezember 2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Manchester | Old Trafford

Manchester United vs. Crystal Palace heute live im TV: So seht Ihr die Premier League

Es ist wohl bereits vielen klar, wir bestätigen es jedoch noch einmal: Die Premier League gibt es nicht im Free-TV zu sehen!

Wer die höchste englische Spielklasse sehen möchte und damit Spieler wie Salah, CR7 oder Timo Werner im TV verfolgen möchte, benötigt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei einem Pay-TV-Sender.

Im folgenden Abschnitt verraten wir Euch den Sender, der die Premier League exklusiv zeigt.

Premier League seht Ihr nur auf Sky: Manchester United vs. Crystal Palace heute live im Pay-TV

Ihr könnt es ja bereits der Headline entnehmen - um die vermeintlich beste Liga der Welt live zu sehen, benötigt Ihr hierzulande ein Abo beim Unterföhringer Bezahlsender Sky.

Die Übertragung auf Sky Sport 1 (HD) beginnt bereits um 14.50 Uhr und wird von Joachim Hebel kommentiert.

Informationen zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft beim Bezahlsender findet Ihr hier.

Manchester United vs. Crystal Palace heute live im Internet auf Sky verfolgen: Diese beiden Möglichkeiten gibt es

Ihr könnt das Spiel heute nicht zuhause vor dem Fernseher verfolgen oder möchtet kein langfristiges Vertragsverhältnis eingehen? Dann bietet Euch Sky zwei weitere Möglichkeiten, das Spiel heute live zu sehen. Die beiden Optionen ermöglichen Euch, das Spiel ortsungebunden via LIVE-STREAM im Internet zu verfolgen und hören auf die Namen Sky Ticket und Sky Go.

Sky Ticket ermöglicht Euch hierbei maximale Flexibilität, denn Ihr müsst nur für die Inhalte bezahlen, die Euch interessieren. Außerdem könnt Ihr beim hauseigenen Streamingdienst von Sky auch eine Vertragslaufzeit mit kurzer Dauer eingehen.

Nachfolgend stellen wir Euch beide Varianten kurz vor.

Manchester United vs. Crystal Palace live im STREAM: Das ist Sky Ticket

Um das erste Spiel des neuen "man in charge" Ralf Rangnick heute live zu sehen, könnt Ihr Euch die Sky Ticket App auf das internetfähige Gerät Eurer Wahl installieren. Anschließend entscheidet Ihr Euch entweder für die Monats- oder Jahresmitgliedschaft. Aktuell könnt Ihr sogar bis Sonntag aufgrund der Cyber-Week noch eine Rabattaktion abstauben.

Sowohl die Monats- als auch die Jahresmitgliedschaft können nach Ablauf der vertraglich festgesetzten Mindestlaufzeit jeden Monat gekündigt werden.

Mit welchen Kosten Ihr bei Sky Ticket rechnen dürft, listen wir Euch in der folgenden Tabelle exemplarisch auf.

Jahresticket (Cyber-Deal) 12 Monate 24,99€/mtl. (anschließend 29,99€/mtl.) Monatsticket (Cyber-Deal 1 Monat 14,99/mtl. (anschließend 29,99€/mtl.)

Weitere Infos zu Sky Ticket findet Ihr an dieser Stelle.

Manchester United vs. Crystal Palace live im STREAM: Das ist Sky Go

Sky Go ist für all jene geeignet, die bereits über eine Sky-Mitgliedschaft verfügen.

Alles, was Ihr benötigt, ist die zugehörige App auf dem Tablet, Smartphone oder Laptop und Eure Kundennummer sowie das zugehörige Passwort bei Sky. Anschließend könnt Ihr, vorausgesetzt die Internetverbindung ist stabil, die Inhalte Eurer Wahl live oder on demand abrufen.

Manchester United vs. Crystal Palace live im STREAM auf Sky Ticket oder Sky Go: Die wichtigsten Links

CR7 unter Rangnick von Beginn an? Die Aufstellungen zu Manchester United vs. Crystal Palace

Die offiziellen Aufstellungen beider Teams findet Ihr rund eine Stunde vor Beginn der Partie an dieser Stelle.

Manchester United vs. Crystal Palace heute live verfolgen: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung

Selbstverständlich könnt Ihr die wichtigsten Szenen der Begegnung auch in Fast-Echtzeit bei GOAL nachlesen. Der LIVE-TICKER zur Begegnung ist kostenlos und lässt Euch definitiv nichts verpassen.

Zum LIVE-TICKER

Manchester United vs. Crystal Palace heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Premier League in der Übersicht