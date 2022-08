Manchester United: Harry Maguire und Cristiano Ronaldo gegen Liverpool aus der Startelf gestrichen

ManUnited ist nach zwei Niederlagen in der Liga Tabellenletzter. Das führt zu personellen Konsequenzen.

Harry Maguire (29) und Cristiano Ronaldo (37) sind von Teammanager Erik ten Hag aus der Startelf für den Klassiker in der Premier League zwischen Manchester United und dem FC Liverpool gestrichen worden. Der Kapitän des englischen Rekordmeisters sitzt im Duell mit dem Erzrivalen von der Mersey ebenso zunächst nur auf der Bank wie der mehrfache Weltfußballer aus Portugal. Die Defensivzentrale gegen Jürgen Klopps Reds wird nun von Neuzugang Lisandro Martínez und dem langjährigen Real-Verteidiger Raphaël Varane gebildet. Im Sturmzentrum kommt für Ronaldo Marcus Rashford zum Einsatz.

Im Sommer hatte ten Hag noch bei der Martínez-Verpflichtung klargestellt: "Wir holen ihn nicht, um den Kader zu verstärken, sondern die erste Elf." Und zu Maguire sagte er: "Ist Maguire erste Wahl? Ich denke schon, dass er das ist." Nach nur zwei Partien in der Premier League hat ten Hag nun seine Meinung schon geändert.

Harry Maguire steht bei Manchester United in der Kritik

Maguire hatte die beiden enttäuschend verlaufenen ersten Saisonspiele gegen Brighton & Hove Albion (1:2) und Brentford (0:4) jeweils über die volle Distanz absolviert, dabei allerdings keine berauschenden Leistungen gebracht.

Zu den Gründen für Maguires Degradierung und die Nominierung Varanes sagte ten Hag: "Varane ist ein sehr erfahrener Spieler, der alles gewonnen hat und der viel Kommunikation in unserer Viererkette einbringt. In diesem Mannschaftsteil brauchen wir Mobilität und Agilität." In Maguires Abwesenheit trug Mittelfeldspieler Bruno Fernandes die Kapitänsbinde.

Seit geraumer Zeit ist der englische Nationalspieler das Ziel von Kritik und Spott vieler Fans. United hatte Maguire 2019 für 87 Millionen Euro vom Liga-Konkurrenten Leicester City geholt.

Auch bei ManUniteds wechselwilligem Starstürmer Cristiano Ronaldo war spekuliert worden, ob er eventuell auf der Bank Platz nehmen muss, wie es bereits zum Saisonauftakt gegen Brighton der Fall war. Dies trifft zu, der Routinier hat am Montagabend allenfalls die Rolle des Edeljokers.

Uniteds neuer Hoffnungsträger Casemiro ist ebenfalls noch nicht mit von der Partie. Der Brasilianer, der für viel Geld von Real Madrid nach Manchester wechselte, wird vor der Begegnung offiziell präsentiert und soll dann künftig zur Verfügung stehen.

Ohne Harry Maguire: Manchester Uniteds Startformation gegen Liverpool