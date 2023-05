Manchester United und Chelsea sollen scharf auf Argentiniens WM-Held Emiliano Martínez sein

Dibu Martínez machte bei der WM mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Ihm winkt der Transfer zu einem Spitzenverein.

WAS IST PASSIERT? Emiliano Martínez strebt nach dieser Saison einen Transfer zu einem Top-Klub an. Das berichtet der argentinische TV-Sender TyC Sports. Es sei demnach "sehr wahrscheinlich", dass der Torhüter von Aston Villa bei einem anderen Klub anheuere.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es werden auch drei Klubs genannt, bei denen Martínez unterkommen könnte: Manchester United, Chelsea und Tottenham Hotspur. Alle drei Klubs werden auf der Torhüterposition zur neuen Spielzeit wohl etwas machen und die konkretesten Bemühungen um den 30-Jährigen sollen derzeit die Spurs zeigen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 1,95 Meter große Schlussmann kam 2010 aus der Jugend Independientes zum FC Arsenal. Es folgten zahlreiche Ausleihgeschäfte, in deren Folge Martínez unter anderem für Sheffield Wednesday, Wolverhampton und den FC Getafe spielte. 2020 wechselte er für rund 17,5 Millionen Euro Ablöse zu Aston Villa. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 30-Jährige absolvierte in dieser Saison 33 Premier-League-Spiele und blieb dabei 13 Mal ohne Gegentor. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in allen sieben Partien der Albiceleste zwischen den Pfosten und wurde zum besten Torwart des Turniers gekürt. Später erhielt er auch die Auszeichnung zum Welttorhüter des Jahres.