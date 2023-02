FIFA The Best: Emiliano Martínez als bester Torhüter des Jahres 2022 ausgezeichnet

Drei starke Keeper kämpften um den Titel des Welttorhüters. Nun ist es entschieden: Emiliano Martínez wurde bei der FIFA-Gala The Best gekrönt.

WAS IST PASSIERT? Der beste Torhüter des Jahres 2022 ist Emiliano Martínez. Das wurde auf der FIFA-Gala The Best am Montagabend bekanntgegeben. Er setzte sich bei der Abstimmung gegen seine zwei verbliebenen Konkurrenten Yassine Bounou vom FC Sevilla und Thibaut Courtois von Real Madrid durch.

Bei den Frauen triumphierte Mary Earps (Manchester United / England).

WAS IST DER HINTERGRUND? Martínez spielte sich ebenfalls bei der WM in den Vordergrund. Er hielt im Finale kurz vor Schluss der Verlängerung den Schuss von Kolo Muani und führte sein Team danach im Elfmeterschießen zum Titel.

Yassine Bounou, besser bekannt als Bono, überzeugte nicht nur bei seinem Klub FC Sevilla, sondern vor allem bei der WM, als es auch seine Paraden waren, die Marokko sensationell bis ins Halbfinale brachten.

Courtois war wieder einmal der große Rückhalt bei Real, das in der Champions League gegen Liverpool triumphierte.