Manchester United arbeitet wohl an Verpflichtung von Monacos Axel Disasi

Axel Disasi wurde auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Manchester United soll ihn nun genau im Auge haben.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat offenbar Interesse an Innenverteidiger Axel Disasi von der AS Monaco. Wie Foot Mercato berichtet, haben Verantwortliche von United vor kurzem bereits Gespräche mit Disasis Umfeld über einen möglichen Transfer geführt.

WAS IST DER HINTERGRUND? United soll sich derzeit nach einem neuen Mann für das Abwehrzentrum umsehen, da Harry Maguire und Phil Jones den Verein im Sommer verlassen könnten. Disasi steht dabei dem Vernehmen nach weit oben auf der Wunschliste der Red Devils.

Der 25-jährige Franzose wurde in jüngerer Vergangenheit auch mit dem FC Bayern München oder Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Disasi hat sich in Monaco zu einem der stabilsten Innenverteidiger der Ligue 1 und sogar zum französischen Nationalspieler entwickelt. Für die WM 2022 schaffte er es erstmals ins Aufgebot von Les Bleus und kam während des Turniers auf drei Einsätze für den Vize-Weltmeister. Unter anderem wurde er im Finale gegen Argentinien kurz vor Schluss der Verlängerung eingewechselt.

In Monaco steht Disasi noch bis 2025 unter Vertrag. 2020 war er für 13 Millionen Euro von Stade Reims zum aktuellen Tabellenvierten in Frankreichs höchster Spielklasse gewechselt.