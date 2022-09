PSG wollte Axel Disasi von der AS Monaco verpflichten

PSG verzichtete auf die ganz großen Transfers in der Defensivzentrale. Neben Inters Milan Skriniar war dabei auch ein Monaco-Star ein Kandidat.

Paris Saint-Germain wollte seine Abwehr im vergangenen Sommer mit Axel Disasi vom Ligue-1-Rivalen AS Monaco verstärken. Der Innenverteidiger bestätigte bei RMC Sport, dass PSG vor einigen Wochen bei ihm angeklopft hatte.

So habe es nach dem Remis zwischen beiden Mannschaften im August Kontakt gegeben. "Es ist immer angenehm, mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht zu werden. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch und PSG ist ein sehr ehrgeiziger Verein", sagte Disasi. "Aber ich fühle mich in Monaco sehr wohl, und die Transferperiode neigte sich dem Ende entgegen."

PSG: Auch Tottenham ist scharf auf Monacos Axel Disasi

Disasi betonte weiter, er spüre im Fürstentum "das Vertrauen des Trainers und des Vorstandes". Er spielte in der Jugend unter anderem für den PSG-Nachbarn FC Paris. 2016 wechselte er zu Stade Reims und 2020 ging es für 13 Millionen Euro Ablöse nach Monaco. Dort steht der Abwehrspieler noch bis 2025 unter Vertrag.

Langfristig strebt Disasi nach eigenen Angaben ein Engagement in der Premier League an: "Ich mag England. Es ist eine sehr aufregende Liga, ich würde sagen, es ist meine Lieblingsliga." Laut RMC Sport soll Tottenham Hotspur Interesse an dem 24-Jährigen zeigen.

In dieser Saison absolvierte der französische Ex-Junioren-Nationalspieler zwölf Partien für Monaco. Dabei gelangen Disasi ein Treffer und drei Vorlagen.

PSG, das auch intensiv um Milan Skriniar von Inter Mailand warb, verzichtete schließlich auf einen namhaften Transfer für die Innenverteidigung.