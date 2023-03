Manchester United: Anthony Elanga spricht über geplatzten Wechsel zum FC Barcelona

Anthony Elanga hätte Manchester United im Winter verlassen können. Nun sprach er über das Transferfenster.

WAS IST PASSIERT? Anthony Elanga war bei Manchester United im Winter ein Kandidat für einen Wechsel und hatte auch die Option eines Engagements bei einem absoluten Topklub.

WAS WURDE GESAGT? Gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen sagte der 20-Jährige zu einem möglichen Transfer zum FC Barcelona: "Das war im Januar. Jetzt kann ich mich nicht mehr darauf konzentrieren. Ich muss die Saison zu Ende spielen und im Sommer werde ich mit Manchester United sprechen."

Weiter meinte der schwedische Nationalspieler: "Ich liebe den Verein und möchte ihm so gut wie möglich helfen, aber für mich ist es wichtig, zu spielen. Ich bin jung, erst 20 Jahre alt. Ich habe mit dem Verein gesprochen und alle wissen, was nötig ist. Natürlich ist es auch frustrierend. Ich möchte spielen. Als Fußballer will man nicht auf der Bank sitzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Winter stand Elanga vor einem Abgang aus dem Old Trafford, auch Borussia Dortmund galt als möglicher Abnehmer bei einem Leihgeschäft. Sein Vertrag bei United läuft noch bis 2026.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Offensivspieler kommt in dieser Saison zwar auf 24 Pflichtspiele, aber zumeist sammelt Elanga nur wenig Minuten als Einwechselspieler. Bisher gelang ihm noch kein Tor, jedoch legte der Schwede zwei Treffer auf.