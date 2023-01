Manchester United: Wechselt Anthony Elanga leihweise zu Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund könnte auf der Suche nach Verstärkungen im Winter-Transferfenster offenbar bei Manchester United fündig werden.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat offenbar Anthony Elanga von Manchester United im Blick. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, könnte sich der Schwede leihweise den Schwarz-Gelben anschließen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Elanga kommt bei United in dieser Saison nicht wirklich zum Zug. Zumeist ist der Flügelspieler als Einwechselspieler gefragt, eine Leihe soll seiner Entwicklung neuen Schwung verleihen. Hier kommt die Borussia ins Spiel, die in der Vergangenheit schon mehreren Talenten zu weiteren Entwicklungsschritten verhelfen konnte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Elanga kommt in dieser Saison auf 13 Einsätze in der Premier League und erzielte noch kein Tor, verzeichnete aber eine Vorlage.