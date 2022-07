Manchester United: Ajax lehnt Angebot für Antony ab und fordert 80 Millionen Euro

Manchester United kämpft nach wie vor um Antony, Ajax Amsterdam stellt sich jedoch quer. Nun soll das Lager des Spielers einen Wechsel vorantreiben.

Antony will nach wie vor zu Manchester United wechseln, die Verhandlungen zwischen Ajax und den Red Devils verlaufen allerdings stockend. Nach Informationen von GOAL und SPOX lehnten die Niederländer ein Angebot des englischen Rekordmeisters in Höhe von 60 Millionen Euro zuletzt ab.

Ajax hingegen fordert 80 Millionen Euro für Antony, weshalb die beiden Klubs in den Verhandlungen aktuell weit auseinander sind. Der Berater des Angreifers, Junior Pedroso, ist seit dem Ende der vergangenen Saison in Europa, um eine Einigung in den Verhandlungen zu erzielen.

Ajax: Antony träumt von Manchester-United-Wechsel

Antony träumt davon, für Manchester United aufzulaufen, weshalb sich das Lager des Spielers nun intensiv darum bemüht, dass die beiden Klubs einen Kompromiss finden.

Antonys Vertrag beim niederländischen Rekordmeister läuft noch bis 2025. In der Vergangenheit wurde der 22-Jährige auch mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht.