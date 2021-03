Manchester United vs. AC Milan: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Übertragung der Europa League

Im Europa-League-Achtelfinale kommt es zum Gigantenduell zwischen Manchester und Mailand - wir zeigen Euch, wie und wo Ihr die Partie verfolgen könnt.

Dass die Europa League mittlerweile - zumindest was die Teilnehmer angeht - weit mehr ist als nur der "kleine Bruder" der Champions League, zeigt anschaulich die Achtelfinal-Begegnung zwischen den europäischen Schwergewichten Manchester United und AC Mailand. Beide Mannschaften zusammen konnten bereits zehnmal den höchsten europäischen Vereinswettbewerb gewinnen und standen sich dabei oft genug gegenseitig im Weg. Zehnmal trafen beide Teams bislang in der Champions League aufeinander, zuletzt im Achtelfinale der Saison 2010/2011. Die Bilanz ist dabei mit je fünf Siegen pro Team ausgeglichen.

Die Begegnung heute markiert das erste Duell der beiden Spitzenteams in der Europa League. Für den englischen Rekordmeister geht es darum, mit einem guten Abschneiden das Ausscheiden aus der Champions League vergessen zu machen und an die Saison 2016/2017, als man sich am Ende zum Europa-League-Gewinner krönen lassen konnte, anzuknüpfen.

Für Milan ist das Hinspiel in Manchester gleichzeitig die Rückkehr an die Stätte vergangener Triumphe: 2003 konnte im Old Trafford, dem "theatre of dreams", die Champions League gewonnen werden, nun will die Mannschaft von Stefano Pioli an selber Stelle den nächsten Schritt auf dem Weg zum ersten Titelgewinn im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb machen. Anpfiff der Begegnung ist am Donnerstagabend (11.03.2021) um 18.55 Uhr.

Die Europa-League-K.o.-Runde wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! So auch das Duell zwischen Manchester United und dem AC Mailnd. In diesem Artikel lest Ihr, wann und wo Ihr die Begegnung sehen könnt. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

Manchester United vs. AC Mailand: Das Europa-League-Achtelfinale auf einen Blick

Begegnung Manchester United vs. AC Mailand Wettbewerb Europa League, Achtelfinale Datum 11.03.2021 | 18.55 Uhr Ort Old Trafford | Manchester, England

Manchester United vs. AC Mailand: So könnt Ihr die Partie heute live im TV sehen

Auch nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaften wird selbstverständlich jedes Spiel der Europa-League-K.o.-Runde, darunter natürlich auch das Gigantenduell zwischen Manchester United und dem AC Mailand, in Deutschland live übertragen. Wir zeigen Euch, wo und wie Ihr die Begegnung sehen könnt.

Europa League live: Manchester United vs. AC Mailand im deutschen Free-TV

In jeder Phase der K.o.-Runde darf RTL Nitro ein Spiel im deutschen Free-TV zeigen. Gute Nachrichten für alle deutschen United- und Milan-Fans: Im Falle des Achtelfinales wird die Partie zwischen den beiden Teams übertragen. Ab 18.30 Uhr geht der RTL-Spartensender mit den Vorberichten auf Sendung, Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller liefern Hintergründe und Wissenswertes rund um die Partie.

Mit Spielstart um 18.55 Uhr führen dann das Kommentatoren-Duo Marco Hagemann und Steffen Freund fachkundig durch die Partie. Wie Ihr RTL Nitro empfangen könnt, erfahrt Ihr auf der offiziellen Website.

Manchester United vs. AC Mailand: Die Free-TV-Übertragung in der Übersicht

Sender : RTL Nitro

: RTL Nitro Beginn der Vorberichterstattung : 18.30 Uhr, mit Laura Wontorra (Moderatorin), Roman Weidenfeller (Experte)

: 18.30 Uhr, mit Laura Wontorra (Moderatorin), Roman Weidenfeller (Experte) Spielbeginn : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Kommentatoren: Marco Hagemann, Steffen Freund

Quelle: Getty Images

Manchester United vs. AC Mailand: Die Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN

Alle anderen Partien des Europa-League-Achtelfinals - und natürlich auch Manchester United vs. AC Mailand - werden zudem via LIVE-STREAM übertragen: DAZN überträgt alle Partien der Runde der letzten 16 in der Europa League als Einzelspiele und in der Konferenzschaltung. Pünktlich ab 18.55 Uhr berichtet Uli Hebel live von den Geschehnissen im altehrwürdigen Old Trafford, Sebastian Kneißl steht Ihm als Experte zur Seite.

Alternativ überträgt DAZN alle Spiele des Europa-League-Spieltags in der Konferenz. Hier startet um 18.40 Uhr die Vorberichterstattung, bevor Christoph Stadler und Jan Lüdecke dann mit Anpfiff als Kommentatoren übernehmen.

Um Manchester United vs. AC Mailand und alle weiteren Europa-League-Begegnungen live und in voller Länge zu sehen, benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement. Die gute Nachricht: Das gibt es im ersten Monat kostenlos! Für jeden weiteren Monat werden anschließend 11.99 Euro fällig. Nähere Informationen darüber findet Ihr hier.

Habt Ihr erstmal ein DAZN-Abo abgeschlossen, könnt Ihr nicht nur die Europa League, sondern auch die Live-Übertragungen aller Freitags- und Montags-Spiele der Bundesliga und viele weitere Wettbewerbe und Sportarten live verfolgen.

Manchester United vs. AC Mailand mit der DAZN-App auch unterwegs streamen

Per DAZN-App könnt ihr alle Spiele auch unterwegs auf allen gängigen mobilen Geräten streamen, Informationen und die Links zum Herunterladen für Apple- und Android-Geräte gibt es hier.

Die Übertragung der Europa League auf DAZN:

Übertragungsbeginn : 18.40 Uhr (Vorberichterstattung Konferenz), 18.55 Uhr (Einzelspiel)

: 18.40 Uhr (Vorberichterstattung Konferenz), 18.55 Uhr (Einzelspiel) Kommentatoren : Christoph Stadler und Jan Lüdecke (Konferenz), Uli Hebel (Einzelspiel)

: Christoph Stadler und Jan Lüdecke (Konferenz), Uli Hebel (Einzelspiel) Experte: Sebastian Kneißl (Einzelspiel)

Die Highlights der Partie Manchester United vs. AC Mailand bei DAZN sehen

Zusätzlich zur Live-Übertragung liefert euch DAZN die Höhepunkte sämtlicher Partien, und das bereits 40 Minuten nach Spielende. Ihr habt Manchester United vs. AC Mailand oder eines der anderen Achtelfinal-Spiele verpasst und wollt es nachschauen? Auch hierfür seid Ihr bei DAZN richtig!

Alle Begegnungen der Europa League sind auch nach Spielende im Re-Live mit Originalkommentator weiterhin abrufbar.

Manchstester United vs. AC Mailand: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Hier präsentieren wir Euch die Anfangsformationen beider Teams, sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.

Manchester United vs. AC Mailand: Nichts verpassen mit dem LIVE-TICKER

Ihr könnt die Partie nicht live verfolgen, wollt aber auf keinen Fall etwas verpassen? Goal bleibt für Euch mit dem LIVE-TICKER am Ball: Alle Spielereregnisse fast in Echtzeit, dazu gibt es viele Hintergrundinformationen und Statistiken rund um die Partie. All das mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Hier geht's lang!