Manchester City vs. FC Liverpool im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Premier League heute?

In der Premier League kommt es heute zum Gigantentreffen zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 9. November, treffen Manchester City und der FC Liverpool im Rahmen des 11. Spieltages der Premier League aufeinander. Für beide ist es ein unheimlich wichtiges Spiel, den Spitzenreiter Arsenal droht den Klubs zu einteilen. Los geht es um 17.30 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Manchester City vs. FC Liverpool im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Premier League heute?

Die Premier League findet Ihr in Deutschland nur bei Sky im Angebot. Der Pay-TV-Sender beginnt schon um 17 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, diese und das Match könnt Ihr live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event verfolgen. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Begegnung.

Auf WOW und in der SkyGO-App stehen für Euch die kostenpflichtigen Livestreams abrufbereit.

Anstoßzeit Manchester City gegen Liverpool

Manchester City vs. Liverpool: Aufstellungen

Manchester City vs Liverpool Aufstellungen

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestLIV
25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
3
R. Dias
24
J. Gvardiol
14
Nico González
10
R. Cherki
11
Jérémy Doku
47
P. Foden
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
25
G. Mamardashvili
26
A. Robertson
4
C
V. van Dijk
5
Ibrahima Konaté
12
C. Bradley
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

MCI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

LIV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Manchester City

Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Citizens zuletzt wieder etwas verbessert gezeigt. Mittlerweile stehen die Skyblues mit 19 Punkten wieder auf dem zweiten Tabellenplatz, jedoch schon sechs Zähler hinter Spitzenreiter Arsenal.

Unter der Woche empfing City in der Champion League Borussia Dortmund und setzte mit dem 4:1-Sieg ein kleines Ausrufezeichen. International läuft es sowieso besser für das Team von Pep Guardiola. Mit zehn Punkten nach vier Spieltagen steht man auf Rang vier in der Tabelle.

In der Premier League gab es letztes Wochenende einen 3:1-Erfolg über Bournemouth. Erling Haaland war wieder doppelt erfolgreich und schraubte sein Ligatorkonto auf 13 hoch - in wohlgemerkt zehn Partien.

Erling HaalandGetty Images

News über Liverpool

Der FC Liverpool scheint seine Krise überwunden zu haben, muss aber aufpassen, um nicht gleich den nächsten Dämpfer zu kassieren. In der Tabelle liegen die Reds wieder auf Platz drei, einen Zähler hinter City.

Unter der Woche setze der LFC ein dickes Ausrufezeichen gegen Real Madrid. Im Anfield Stadium fügte man den Königlichen eine 0:1-Niederlage zu und war in allen Belangen besser.

Zuvor gelang schon in der Premier League der Befreiungsschlag gegen Aston Villa nach vier Niederlagen in Serie. Ebenfalls zuhause gelang ein souveräner 2:0-Erfolg, die Tore erzielten Mohamed Salah und Ryan Gravenberch. 

Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

Form

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

MCI

Letzte 5 Spiele

LIV

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Manchester City vs. Liverpool: Die Tabellen

