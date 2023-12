Manchester City trifft am Dienstag bei der Klub WM 2023 auf die Urawa Reds. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen bei der Klub WM 2023 in Saudi-Arabien die Halbfinal-Partien über die Bühne. Dabei trifft Manchester City am Dienstag (19. Dezember) auf die Urawa Red Diamonds. Der Anstoß der Partie erfolgt um 19 Uhr.

Außerdem fungiert das King Abdullah Sports City Stadium als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Titelverteidigern in der UEFA und in der asiatischen AFC Champions League.

Für die Citizens handelt es sich um den ersten Auftritt bei der Klub WM 2023. Der japanische Herausforderer bezwang am Freitag Club León aus Mexiko mit 1:0.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Urawa Red Diamonds im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Manchester City vs. Urawa Red Diamonds heute im TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Klub WM 2023? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel Manchester City vs. Urawa Red Diamonds Wettbewerb Klub WM 2023, Halbfinale Datum Dienstag, 19. Dezember 2023 Uhrzeit 19 Uhr Ort King Abdullah Sports City (Dschidda) Übertragung FIFA+

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Urawa Red Diamonds live im TV?

Das Halbfinale bei der Klub WM 2023 zwischen Manchester City und den Urawa Red Diamonds wird am Dienstag live bei FIFA+ übertragen. Ihr könnt die Partie kostenlos mitverfolgen, aber Ihr müsst Euch registrieren und einloggen. Wenn Ihr ein Smart-TV-Gerät Euer Eigen nennt, müsst Ihr die Gratis-App installieren. Alternativ könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Urawa Red Diamonds im Livestream?

Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr Manchester City gegen Urawa Red Diamonds bei FIFA+ sehen. Hierfür müsst Ihr kein Geld auf den Tisch legen. Allerdings könnt Ihr Euch ausschließlich mit einer FIFA ID die Begegnung im King Abdullah Sports City Stadium ansehen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Urawa Red Diamonds? Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

GOAL wird einen LIVE-TICKER zum Spiel zwischen Manchester City und den Urawa Red Diamonds bereitstellen. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene, bleibt über das Geschehen in Dschidda stets auf dem Laufenden – und wenn in der Partie zwischen den Citizens und den Urawa Reds ein Tor fällt, werdet Ihr beinahe in Echtzeit darüber informiert. HIER kommt Ihr direkt zum TICKER.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Urawa Red Diamonds? Die Aufstellungen des Halbfinales bei der Klub WM 2023

Die Aufstellungen erscheinen hier rund eine Stunde vor dem Anstoß.