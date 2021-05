Sergio Agüero: Phil Foden sollte das Trikot mit der 10 kriegen

Bei ManCity wird Sergio Agüeros Shirt frei. Der Argentininer wünscht sich Phil Foden als Nachfolger.

Nach zehn Jahren verabschiedet sich Starstürmer Sergio Agüero in diesem Sommer vom englischen Meister Manchester City. Damit wird auch das Trikot mit der 10 beim englischen Meister frei und geht es nach dem Argentinier, darf Supertalent Phil Foden die prestigeträchtige Nummer zur kommenden Saison tragen.

Agüero sagte auf eine entsprechende Frage während eines Twitch-Streams am Dienstag: "Ich denke, das Trikot mit der Nummer 10 sollte an Phil Foden vergeben werden." Bislang prangt auf dem Rücken des 20 Jahre alte Foden noch die 47.

Foden oder De Bruyne: Wer kriegt die 10 von Sergio Agüero?

Neben dem Eigengewächs ist auch Spielgestalter Kevin De Bruyne, aktuell mit der 17 unterwegs, für einen Nummernwechsel im Gespräch. "Einige sagen auch, Kevin solle sie nehmen", erklärte Agüero. "Aber ich glaube, er hatte seine Nummer schon bei anderen Vereinen und will sie daher nicht wechseln. Also soll sie meiner Meinung nach Phil Foden kriegen."

Foden stammt aus Citys eigener Jugend und gilt als eines der größten Talente der Welt. Er gehört nach einem bärenstarken Saisonendspurt zum vorläufigen Kader der englischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im kommenden Sommer.

Agüero hatte sich derweil am letzten Wochenende gegen Everton mit einem Doppelpack nach Einwechslung aus der Premier League verabschiedet. Der 32-Jährige spielt seit 2011 bei den Citizens und hat sich in dieser Zeit zu einer Vereinsikone entwickelt. In bislang 389 Pflichtspielen erzielte er 260 Tore.

Manchester City: Sergio Agüero vor Wechsel zum FC Barcelona

Trainer Pep Guardiola verriet anschließend in der BBC, dass der ablösefreie Angreifer vor einem Wechsel zu Barca steht: "Vielleicht verrate ich jetzt ein Geheimnis. Vielleicht ist er kurz davor, eine Übereinkunft mit meinem Herzensklub zu erzielen: mit dem FC Barcelona."

"Er wird neben dem besten Spieler aller Zeiten spielen: Messi. Ich bin mir sehr sicher, dass er das genießen wird. Und vielleicht wird Barcelona mit ihm stärker", sagte Guardiola. Lionel Messi trägt bei Barca seit Jahren die 10. Agüero wird sich also auf eine neue Rückennummer einstellen müssen.