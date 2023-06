Manchester City: Rúben Dias übergab sich in die Handtasche von Jack Grealishs Mutter

Bei ManCitys Triple-Party ging es hoch her. Nicht alle Spieler kamen mit dem Alkohol gut klar.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Torhüter Ederson hat über die ausufernde Triple-Party des Champions-League-Siegers nach dem Sieg gegen Inter Mailand am Samstagabend gesprochen. Unter anderem auch darüber, dass einigen Spielern der ausgiebige Alkoholkonsum nicht gut bekam.

WAS WURDE GESAGT? Ederson führte bei der brasilianischen Nationalmannschaft aus: "Nach der anstrengenden und unglaublichen Saison, mussten wir feiern und unsere Emotionen rauslassen. Das waren Monate intensiver Arbeit. (…) 99 Prozent der Mannschaften haben etwas getrunken und Spaß gehabt. Einige hörten erst am Montag auf." Man müsse die guten Zeiten "genießen", so der Keeper.

Das mit dem Genießen habe aber nicht bei allen City-Stars geklappt. "Nathan Aké war das eine fehlende Prozent, er trinkt nicht. Das gilt auch für andere, aber die machten eine Ausnahme. So wie Rúben Dias, aber dem bekam das gar nicht gut. Nach zwei Shots kam alles wieder raus und es landete in der Handtasche von Jack Grealishs Mutter."

WIE GEHT ES WEITER? Vor der Sommerpause ist Ederson nun noch mit Brasiliens Nationalmannschaft in Länderspielen gegen Guinea und den Senegal im Einsatz.