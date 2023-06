Erling Haaland übergießt Jack Grealish während Manchester Citys Busparade mit Champagner

Citys Stars feierten den Triple-Gewinn ausgiebig mit ihren Fans. Erling Haaland hatte es dabei auf Jack Grealish abgesehen.

WAS IST PASSIERT? Die Triple-Parade von Champions-League-Sieger Manchester City war nicht nur wegen des Regens in der englischen Metropole feucht-fröhlich. Torjäger Erling Haaland übergoss seinen Mitspieler Jack Grealish während der Tour in einem offenen Bus mit Champagner.

DIE REAKTION: Während der ehemalige BVB-Stürmer dabei sichtlich seinen Spaß hatte und lachte, zeigte Grealish kaum eine Regung. Für den ehemaligen Kapitän von Aston Villa eine durchaus bemerkenswerte Reaktion. Er gilt als eitel, vor allem, wenn es um seine Haare geht. Unvergessen, wie er 2020 in einem Interview nach Spielende stinksauer war, weil sein damaliger Mannschaftskamerad Frederic Guilbert ihm durch die Haare fuhr und damit die Frisur ruinierte.

DAS VIDEO ZUR NEWS?

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Busparade durch Manchester musste wegen einer Unwetterwarnung nach hinten verschoben werden. Die Entscheidung traf die Stadtverwaltung in Absprache mit den Citizens und Meteorologen.

Citys Helden präsentierten am Montagabend schließlich doch noch ihren Fans unter anderem den Henkelpott, der am Samstagabend das historische Triple perfekt gemacht hatte.