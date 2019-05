Manchester City: Pep Guardiola schließt Wechsel zu Juventus Turin aus

Der Coach der Citizens hat einen Wechsel nach Turin im Sommer ausgeschlossen und sich zu den Skyblues bekannt.

Startrainer Pep Guardiola wird zur kommenden Saison nicht Trainer des italienischen Rekordmeisters . Das erklärte der Coach von einen Tag vor dem englischen Pokalfinale seiner Mannschaft gegen den : "Wie oft muss ich es noch sagen? Ich werde in der kommenden Saison nicht Juventus trainieren, und ich werde nicht nach gehen. Ich bin zufrieden hier. In der nächsten Saison werde ich der Manager von ManCity sein, das habe ich mehrfach betont".

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Ex-Bayern-Trainers ins italienische Oberhaus waren in den vergangenen Wochen immer wieder aufgetaucht. Sein ehemaliger Mitspieler Luca Toni hatte dies im Gespräch mit der Tuttosport noch befeuert, als er über Guardiola meinte: "Er wird eines Tages nach Italien gehen. Er liebt Herausforderungen und als damals bekannt wurde, dass er zu Manchester City gehen wird, hat er mir erzählt, dass er als Trainer in die zurückkehren will."

Juventus Turin: Wer ersetzt Massimiliano Allegri?

Seit Freitag ist klar, dass Juventus zur neuen Saison einen neuen Trainer sucht. Massimiliano Allegri wird den Klub verlassen, das teilte die Alte Dame offiziell mit. Neben Guardiola werden Mauricio Pochettino ( ) und Lazios Simone Inzaghi als mögliche Nachfolger gehandelt.

Pep Guardiola, in gerade zum Trainer des Jahres gewählt, steht bei Manchester City derweil noch bis 2021 unter Vertrag. Er war 2016 vom FC Bayern auf die Insel gewechselt und hat seitdem unter anderem zweimal die Premier League gewonnen.