Luca Toni: "Pep Guardiola will als Trainer zurück in die Serie A"

Pep Guardiola als Trainer in der italienischen Serie A? Sein ehemaliger Teamkollege Luca Toni ist jedenfalls fest überzeugt davon.

Luca Toni, ehemaliger Nationalspieler Italiens, ist sicher, dass Pep Guardiola eines Tages in der einen Trainerposten übernehmen wird. "Er hat mir gesagt, dass er dorthin zurückkehren will", so Toni gegenüber Tuttosport.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der aktuelle Trainer von spielte zum Ende seiner aktiven Karriere bei der , in der Saison 2001/02 schnürte er außerdem gemeinsam mit Toni die Fußballschuhe für Brescia Calcio.

Toni über Pep: Roma oder Juventus

"Er wird eines Tages nach gehen", erklärte Toni über den Ex-Trainer des FC Bayern. "Er liebt Herausforderungen und als damals bekannt wurde, dass er in der kommenden Saison zu Manchester City gehen wird, hat er mir erzählt, dass er als Trainer in die Serie A zurückkehren will."

Der aktuelle Vertrag Guardiolas bei den Citizens ist bis 2021 gültig, während Toni seinen ehemaligen Teamkollegen neben der Roma auch bei ins Gespräch bringt.

"Wo ich ihn sehe?", fragte Toni. "Bei der Roma. Er hat für sie gespielt und ist ihr immer noch verbunden. Oder Juventus, das die Nummer 1 in Italien ist."