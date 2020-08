Fußball heute live: Manchester City gegen Olympique Lyon live im TV und LIVE-STREAM - So wird die Champions League übertragen

Im Viertelfinale der spielt Manchester City gegen . Die Partie wird heute um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Olympique Lyon ist der letzte verbliebene Außenseiter der diesjährigen Champions-League-Saison. Die Franzosen konnten überraschenderweise den italienischen Meister im Achtelfinale besiegen. Nun wartet Pep Guardiola mit seinen Skyblues, die sich in der vorherigen Runde gegen durchsetzen konnten. Ab dem Viertelfinale gibt es pro Runde nur noch ein K.o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Olympique Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wer wissen möchte, auf welchem Sender die anderen CL-Spiele laufen, dem haben wir hier einen separaten Artikel dazu verlinkt.

Die Übertragungsrechte der Champions League konnten dieses Jahr vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN erworben werden. Alle Spiele der Königsklasse werden entweder von Sky oder DAZN übertragen. Für das heutige Spiel zwischen City und OL haben sogar beide Sender die Übertragungsechte erhalten.

"I've already played a final in 2013, but I lost with Dortmund in the last minute. I still think about that season very often and I will give my very best to repeat reaching the final again."@IlkayGuendogan 💬



