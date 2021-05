Kommentar zu Pep Guardiola: Auch ohne Champions League wieder die Nummer eins

KOMMENTAR

72 Tore hat Guardiolas Mannschaft drei Premier-League-Spieltage vor Schluss auf ihrem Konto. 72 Tore, die 16 verschiedene Akteure erzielt haben. Ein Beleg dafür, wie gut dieses City als Einheit funktioniert - und dass Guardiola wie auch zwischen 2013 und 2016 beim FC Bayern keinen alles überstrahlenden, epochalen Wunderspieler wie Lionel Messi benötigt, damit sein Plan aufgeht.

