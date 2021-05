Premier League: Manchester City feiert Meistertitel auf der Couch

Drei Spiele vor Schluss krönt sich Manchester City zum englischen Champion! Die Entscheidung brachte ausgerechnet eine Pleite von Manchester United.

Da Lokalrivale Manchester United am Dienstagabend gegen Leicester City patzte (1:2), sichert sich Manchester City vorzeitig die Meisterschaft in der Premier League.

Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Skyblues nun zehn Punkte bei nur noch neun zu vergebenden Zählern. Das Team von Trainer Pep Guardiola fährt damit die siebten englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte ein - zuletzt hatte City in der Saison 2018/19 den Titel gewonnen.

Champions League: Manchester City trifft im Finale auf Chelsea

Am vergangenen Samstag hatte der Klub die vorzeitige Entscheidung zunächst verpasst: Im Duell mit dem FC Chelsea unterlag City mit 1:2 und versäumte den benötigten Sieg.

Zuletzt hatten die Cityzens Ende April bereits im Carabao-Cup-Finale über Tottenham Hotspur triumphiert. Am 29. Mai steht dann das Endspiel in der Champions League an - dort heißt der Gegner erneut Chelsea.