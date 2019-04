Manchester City: Kevin De Bruyne fehlt im Derby gegen Manchester United

Die Skyblues müssen ohne Kevin De Bruyne in das Derby bei ManUnited gehen. Muskelprobleme sorgen für das Aus des ehemaligen Bundesligaspielers.

Englands Meister muss beim Angriff auf die Tabellenspitze der Premier League am Mittwochabend auf Mittelfeldstar Kevin De Bruyne verzichten. Trainer Pep Guardiola verkündete, dass der belgische Nationalspieler das Derby gegen ( 21 Uhr im LIVE-TICKER wegen muskulärer Beschwerden verpassen wird. De Bruyne war am Wochenende beim Sieg im Ligaspiel gegen Tottenham Hotspur ausgewechselt worden

“Es ist ein muskuläres Problem. Wir untersuchen ihn täglich, aber morgen wird er nicht dabei sein”, sagte Guardiola am Dienstag während einer Pressekonferenz. Das Fehlen des ehemaligen Wolfsburgers passt in dessen durchwachsene Saison. Immer wieder hemmten ihn Verletzungen und er absolvierte in der laufenden Spielzeit nur fünf Partien in der Liga über die volle Distanz.

Premier League: Manchester City kann den überholen

Ein Umstand, der auch Guardiola nervt: “Unglücklicherweise hatte er eine Verletzung und dann noch eine und dann noch eine. Zwei- oder dreimal plagten ihn muskuläre Probleme und immer war es die Folge seiner Knieblessur.”

Der Ex-Coach von Bayern München machte unter anderem den eng getakteten Spielplan auf der Insel dafür verantwortlich, dass es für Spieler wie De Bruyne schwierig sei, Verletzungen auszukurieren. Guardiola äußerte sich aber vorsichtig zuversichtlich, den 27-Jährigen im Endspurt der Saison noch einmal einsetzen zu können: “Wir müssen schaue, ob er noch ein oder zwei Spiele machen und sich dann im Sommer gut auf die neue Saison vorbereiten kann.”

Das Derby zwischen City und United wird auf der Insel mit Spannung erwartet. Mit einem Sieg gegen die Red Devils können die Guardiola-Schützlinge Liverpool vom Platz an der Sonne verdrängen und sich drei Spieltage vor Schluss in die Pole Position bringen.