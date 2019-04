Manchester City in Sorge: Kevin de Bruyne mit Knieverletzung ausgewechselt

Manchester City droht im Saisonendspurt der Ausfall von Kevin de Bruyne. Der Mittelfeldspieler verletzte sich gegen Tottenham am Knie.

Mittelfeldspieler Kevin de Bruyne von hat sich in der Premier-League-Partie gegen am Samstag am Knie verletzt und musste ausgewechselt werden.

Bei einem Schussversuch im ersten Durchgang rutschte der belgische Nationalspieler mit dem Standbein weg und verdrehte sich das linke Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Kevin de Bruyne verpasste mit Knieverletzungen 2018/19 bereits 21 Spiele

Von zwei Knieverletzungen geplagt stand der 27-Jährige in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend nur 21-mal in der Startelf der Cityzens. Mit einem Außenbandriss und einer Bänderverletzung verpasste er insgesamt 21 Spiele seines Teams.

Im Kampf um die englische Meisterschaft muss City im Saisonendspurt noch gegen , den , und Brighton and Hove Albion ran. Hinzu kommt das FA-Cup-Finale gegen den am 18. Mai.