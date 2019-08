Manchester City: Ilkay Gündogan kündigt Vertragsverlängerung "in den nächsten Wochen" an

Ilkay Gündogan kickt seit 2016 für die Skyblues. Nach Gerüchten um einen Abschied aus Manchester wird nun ein langfristiger Verbleib immer konkreter.

Ilkay Gündogan von steht wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung beim amtierenden Meister der Premier League.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Nach dem Community-Shield-Duell mit dem FC Liverpool (5:4 n. E.) wurde der deutsche Nationalspieler in der Mixed Zone auf seine Zukunft angesprochen, woraufhin er vielversprechende Andeutungen machte. "Ich fühle mich im Moment sehr gut. Jeder muss so eine Entscheidung für sich treffen, aber wenn Ihr geduldig bleibt, werdet Ihr in den nächsten Wochen Bescheid wissen", wird Gündogan unter anderem vom Mirror zitiert.

Gündogan über Zukunftsentscheidung: Entschluss über mehrere Jahre

Demnach wies der Mittelfeldspieler, der seinen Strafstoß im Elfmeterschießen gegen die Reds souverän verwandelte, darauf hin, dass die offizielle Verkündung noch etwas auf sich warten lassen werde: "Jede Situation ist natürlich anders. Diese Entscheidungen dauern einfach etwas länger. Im letzten Jahr habe ich schon oft um Geduld gebeten, weil ich für die nächsten Jahre einen Entschluss fassen will. Die Situation ist für mich aktuell sehr komfortabel."

In der jüngeren Vergangenheit wurde der Ex-Nürnberger mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht .

Gündogans aktueller Vertrag bei den Cityzens läuft noch bis 2020. Der 28-Jährige lief seit seiner Ankunft im Etihad (2016) 108-mal für den Top-Klub auf.