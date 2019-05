Manchester City wird Ilkay Gündogan im Sommer 2019 nicht verkaufen

Manchester City erklärt Ilkay Gündogan im Sommer für unverkäuflich. Verlängert der 28-Jährige nicht, könnte er den Klub 2020 ablösefrei verlassen.

EXKLUSIV

wird Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan in diesem Sommer nach Informationen von Goal und SPOX nicht verkaufen - selbst, falls der deutsche Nationalspieler den Klub damit im Sommer 2020 ablösefrei verlassen sollte.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Bei den Citizens ist man aber zuversichtlich, dass man den 2020 auslaufenden Vertrag von Gündogan verlängern kann, wobei weitere Gespräche in den nächsten Wochen anberaumt sind.

ManCity: Gündogan muss bleiben

Sollten auch diese Gespräche scheitern, haben die Klubbosse sich dennoch gegen einen Verkauf in diesem Sommer und eine damit verbundene Ablösesumme entschieden. Stattdessen würde man sich in den kommenden Monaten in aller Ruhe nach einem geeigneten Ersatz umsehen.

Gündogan hat sich unter Trainer Pep Guardiola mittlerweile zum absoluten Stammspieler im zentralen Mittelfeld entwickelt, der für die City-Bosse nicht so einfach und schnell zu ersetzen wäre.

Nachdem Gespräche über eine Vertragsverlängerung im März auf Eis gelegt wurden und auch ein möglicher Wechsel zum FC Bayern München im Raum stand, ist Gündogan nun zu weiteren Gesprächen mit City bereit.