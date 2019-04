Transfergerücht: Manchester City könnte Harry Maguire zum teuersten Verteidiger aller Zeiten machen

City ist wohl scharf auf Englands Nationalverteidiger. Weil Leicester Maguire eigentlich nicht abgeben möchte, könnte es ein teurer Deal werden.

Der englische Meister zeigt Interesse an Abwehrspieler Harry Maguire vom Premier-League-Rivalen . Das berichtet die Boulevardzeitung The Sun und schreibt, der 26-Jährige könnte bei einem Transfer in diesem Sommer zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten werden.

Maguires Klub Leicester will den englischen Nationalspieler nicht abgeben und gemäß der Sun wäre eine Ablöse in Höhe von 90 Millionen Pfund (etwa 104 Millionen Euro) nötig, um die Foxes schwach werden zu lassen. So viel Geld wurde noch nie für einen Verteidiger bezahlt. Den Rekord hält aktuell Virgil van Dijk, der im Januar 2018 für umgerechnet 85 Millionen Euro vom zum wechselte.

Manchester City: Kommt Harry Maguire für Nicolas Otamendi?

Maguires Vertrag läuft nach einer vorzeitigen Verlängerung im vergangenen Herbst noch bis 2023. Leicester hatte ihn im Sommer 2017 für knapp 14 Millionen Euro von Hull City gekauft.

Bei ManCity wird sich in der Defensive in diesem Sommer mutmaßlich etwas tun. Nicolas Otamendi soll nach Möglichkeit abgegeben werden und als Ersatz für die Innenverteidigung eben Maguire kommen. Er gilt dank seiner Stärken am Ball als perfekt geeignet für die Philosophie von Manchester-Trainer Pep Guardiola.

Leicester, so heißt es, lege sich derweil einen Plan B zurecht und hat für den Fall, dass Maguire für eine horrende Ablöse wechselt, bereits einen Ersatz im Visier: James Tarkowski vom soll ins King Power Stadium gelotst werden.