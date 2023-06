Manchester City: Ilkay Gündogan steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona

Lange ließ sich Ilkay Gündogan bei seiner Zukunft nicht in die Karten gucken, nun soll klar sein, wo der Mittelfeldstar kommende Saison spielt.

WAS IST PASSIERT? Ilkay Gündogan steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Laut Relevo soll der deutsche Nationalspieler am Mittwoch bereits seinen Medizincheck absolviert haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des 32-Jährigen bei Manchester City läuft in diesem Sommer aus. Neben den Katalanen soll auch der FC Arsenal und Borussia Dortmund an einer ablösefreien Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert gewesen sein.

WIE GEHT ES WEITER? Den Zuschlag soll nun aber der FC Barcelona erhalten haben. Gündogan unterschreibt in Spanien laut Relevo einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein drittes.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gündogan war bei Manchester City absoluter Leistungsträger in der abgelaufenen Saison und gewann mit den Skyblues das Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League. Er absolvierte 51 Pflichtspiele, erzielte elf Tore und legte sieben weitere auf.