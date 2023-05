Manchester City: Der FC Arsenal soll "konkretes Interesse" an Ilkay Gündogan zeigen

Die Gunners wollen sich einmal mehr beim frischgebackenen Premier-League-Meister bedienen.

WAS IST PASSIERT? Mit Englands Vizemeister FC Arsenal bemüht sich ein weiter namhafter Verein um die Dienste von Nationalspieler Ilkay Gündogan (32). Laut The Athletic zeigen die Gunners "konkretes Interesse" an dem Kapitän vom Premier-League-Rivalen Manchester City.

WAS IST DER HINTERGRUND? Arsenals Trainer Mikel Arteta kennt Gündogan noch bestens aus seiner Zeit als City-Assistenzcoach. Vor dieser Saison verpflichtete er mit Oleksandr Zinchenko bereits einen weiteren ehemaligen Schützling und landete damit einen guten Griff.

Gündogans Zukunft ist offen, sein Vertrag in Manchester läuft nach dieser Saison aus. Sein aktueller Klub möchte gerne mit ihm verlängern und auch der FC Barcelona wird immer wieder als neuer Arbeitgeber gehandelt.

Der ehemalige Dortmunder soll aber nicht Arsenals einziger hochkarätiger Neuzugang für das Mittelfeld sein: Auch Declan Rice von West Ham United und Chelseas Mason Mount hat Arteta laut des Berichts im Visier.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gündogan präsentiert sich Wochen in Galaform. Insgesamt bringt er es in dieser Saison auf 48 Pflichtspiele, in denen er 9 Tore erzielte und 7 Assists lieferte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der zentrale Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des FC Schalke. Über den SSV Buer und den VfL Bochum gelangte er 2009 zum 1. FC Nürnberg. 2011 wechselte er für 5,5 Millionen Euro Ablöse zum BVB, ehe ihn Manchester City fünf Jahre später für 27 Millionen Euro auf die Insel holte.