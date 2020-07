Manchester City vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Premier League

Der FC Liverpool ist zu Gast bei Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wo der Premier-League-Kracher heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 32. Spieltag der Premier League trifft auf den FC Liverpool. Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 2. Juli, um 21.15 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

Es ist vollbracht: Am vergangenen Spieltag kürte sich der FC Liverpool zum neuen englischen Meister. Ermöglicht wurde der Titelgewinn der Reds ausgerechnet von Verfolger und Vorjahresmeister Manchester City, das beim verlor ( 1:2 ) und das Team von Trainer Jürgen Klopp dadurch nicht mehr aufholen kann.

Nun treffen die beiden Kontrahenten im direkten Duell aufeinander. Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, darf sich der neutrale Zuschauer heute abend auf ein packendes Spiel freuen.

Manchester City gegen Liverpool: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Premier-League-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Manchester City vs. heute live: Die Partie im Überblick

Duell Manchester City vs. FC Liverpool Datum Donnerstag, 2. Juli 2020 | 21.15 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester Zuschauer 55.097 Plätze

Manchester City vs. FC Liverpool: Die Premier-League-Partie heute live im TV schauen - geht das?

Vorweg zunächstdie schlechte Nachricht für alle Fans von Manchester City und Liverpool sowie für alle Interessenten an der heutigen Partie: Das Aufeinandertreffen zwischen City und Liverpool wird leider nicht im frei empfangbaren TV übertragen.

Die einzige Möglichkeit, die Premier-League-Partie ab 21.15 Uhr live zu verfolgen, gibt es im Pay-TV - und das geht folgendermaßen:

Premier League: Sky zeigt Manchester City vs. Liverpool heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte für die englische Premier League gesichert und zeigt somit auch die heutige Partie zwischen Manchester City und Liverpool live und in voller Länge.

15 Minuten vor Anpfiff - also um 21 Uhr - beginnt bei Sky die Vorberichterstattung zum Spiel. Zu sehen ist das Ganze auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Schaltet also rechtzeitig ein, um keine Sekunde von Manchester City vs. Liverpool zu verpassen!

Manchester City vs. Liverpool heute live im TV bei Sky: Alle Infos auf einen Blick

Übertragungsbeginn : Donnerstag, 2. Juli, 21 Uhr

: Donnerstag, 2. Juli, 21 Uhr Anstoß : 21.15 Uhr

: 21.15 Uhr Kanal : Sky Sport 1 & Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 & Sky Sport 1 HD Kommentator : Florian Schmidt-Sommerfeld

Wer die Begegnung live im TV bei Sky verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender. Dieses Abo ist in unterschiedlichen Paketen erhältlich. Um die Premier League und somit auch Manchester City vs. Liverpool live anschauen zu können, benötigt Ihr das Sport-Paket.

Sämtliche Infos zu Sky und den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders.

Manchester City vs. FC Liverpool: Die Premier League heute im LIVE-STREAM sehen

Wer das Kräftemessen zwischen Manchester City und Liverpool am Samstagabend nicht live im TV verfolgen kann oder will, hat noch eine weitere Möglichkeit, um live dabei zu sein - und zwar per LIVE-STREAM .

Sky Go zeigt Manchester City vs. FC Liverpool heute via LIVE-STREAM

Der Pay-TV-Sender Sky bietet alternativ zur TV-Übertragung einen LIVE-STREAM an. Zugriff auf den Stream zu Manchester City vs. Liverpool erhält man mithilfe von Sky Go . Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit dem Fernsehbild.

Um Sky Go nutzen zu können, muss man Kunde bei Sky sein und kann sich dann mit einem persönlichen PIN bei zugehörigen App einloggen. Diese App ist in den gängigen Stores kostenlos zum Download verfügbar:

Manchester City vs. FC Liverpool: Die Partie heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen

Neben Sky Go bietet Sky noch eine weitere Option an, um Manchester City gegen Liverpool im LIVE-STREAM zu verfolgen: Wer live bei der Partie dabei sein möchte, aber auf ein langfristiges Abonnement verzichten will, kann auf Sky Ticket zurückgreifen.

Den Zugang zu Sky Ticket kann man mit einer separaten Zahlung freischalten und anschließend das Kräftemessen zwischen Manchester City und Liverpool im LIVE-STREAM verfolgen.

Sky Ticket kostet im ersten Monat 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

Manchester City vs. FC Liverpool heute: Die Premier-League-Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Sobald die Aufstellungen von Manchester City und dem FC Liverpool bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Ihr habt keine Möglichkeit, Manchester City gegen Liverpool heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, denn Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Manchester City vs. FC Liverpool an.

Bereits 20 Minuten vor Spielbeginn erfahrt Ihr im LIVE-TICKER sämtliche wissenswerten Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei spielentscheidende Szenen aus Manchester. Klickt Euch mal rein!