Champions League, Finale: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Im Finale der Champions League treffen Manchester City und der FC Chelsea aufeinander. Goal erklärt, wie das Endspiel heute übertragen wird.

Das Finale der Champions League steht an: In Porto treffen heute Manchester City und der FC Chelsea im wichtigsten Spiel des europäischen Vereinsfußballs aufeinander. Anpfiff im Estadio do Dragao ist um 21.00 Uhr.

Erneut findet das Champions-League-Finale in Portugal statt: Nach dem Endspiel im letzten Jahr, als sich der FC Bayern München gegen PSG (Paris-Saint Germain) durchsetzen konnte , steigt auch dieses Jahr das Finale im Geburtsland von Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva und Co.

Obwohl zwei englische Mannschaften gegeneinander spielen, ist das Spiel auch aus deutscher Sicht sehr interessant: Gleich vier Spieler ( Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner ) und der Chelsea-Trainer Thomas Tuchel haben die deutsche Staatsbürgerschaft , alle Spieler stehen im Kader für die EM 2021.

Welche Mannschaft kürt sich am Ende der Saison zur besten Mannschaft der Saison in Europa? Nur noch Manchester City und der FC Chelsea stehen am Ende einer langen Spielzeit noch zur Auswahl. Goal erklärt, wie das Finale der Champions League heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Finale der Champions League: So findet Manchester City vs. FC Chelsea heute statt

Begegnung Manchester City vs. FC Chelsea Datum Samstag, 29. Mai 2021 Wettbewerb Champions League | Finale Anstoß 21.00 Uhr (hier im kostenlosen LIVE-TICKER ) Ort Estádio do Dragão | Porto | Portugal Zuschauer 16.000 (33% der Stadionkapazität) Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz | Spanien

Champions League, Finale: Die Übertragung von Manchester City vs. FC Chelsea heute LIVE im TV

Es ist der beliebteste und prominenteste Titel im europäischen Vereinsfußball - jede Saison kämpfen 32 Teams um den Einzug in das Finale und letztendlich um den Titel, nur ein Team kann am Ende den Titel ergattern.

Für den FC Chelsea wäre ein Titelgewinn bereits der zweite: 2012 bezwang man den FC Bayern München im "Finale dahoam" und krönte sich zum Sieger der Champions League. Manchester City hat noch keinen Titelgewinn vorzuweisen.

Finale der Champions League: Manchester City und der FC Chelsea treffen in Porto aufeinander

Ohne mit der Wimper zu zucken kann man behaupten, dass es für die Spieler das Spiel der Saison ist - das gilt aber nicht nur für die 22 Fußballer auf dem Platz. Auch Anhänger:innen auf der ganzen Welt wollen das Finale heute LIVE im TV verfolgen.

Schauen wir nach Deutschland: Ist es hierzulande möglich, die Begegnung im TV zu sehen? Als Antwort auf diese Frage gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten - lest euch diesen Artikel also aufmerksam bis zum Ende durch.

Champions-League-Finale heute nicht LIVE im Free-TV: ManCity vs. Chelsea nicht bei ARD und ZDF

Natürlich fangen wir mit den negativen Nachrichten an - so haben wir das abgehakt: Kein Fernsehsender überträgt das Finale der Champions League heute im Free-TV! Sei es das ZDF , die ARD , Eurosport oder Sport1 , keiner der kostenlosen Sender zeigt heute das Finale!

Das mag zwar frustrieren, allerdings gibt es gleich zwei Alternativen: Sowohl Sky als auch DAZN übertragen heute das spannende Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea!

Manchester City vs. FC Chelsea: So läuft heute die LIVE-Übertragung auf DAZN ab

Fangen wir mit der Übertragung von DAZN an: Der Streamingdienst zeigt die Begegnung heute wie auch die meisten Begegnungen der Champions League in dieser Saison - kein anderer Sender zeigt mehr von der europäischen Königsklasse!

Beginn der Vorberichterstattung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experten : Sandro Wagner

: Kommentar : Jan Platte

DAZN kostenlos und auf dem TV-Gerät: So seht ihr das Finale der Champions League im Fernsehen

Das Großartige an DAZN: Durch den Probemonat , auf den wir später in diesem Text genauer eingehen, besteht die Möglichkeit, das Finale der Champions League heute kostenlos zu sehen! Ein weiterer Pluspunkt: Man muss nicht auf die Übertragung auf dem Fernseher verzichten.

Obwohl DAZN sein Programm via LIVE-STREAM ausstrahlt, kann man trotzdem das Finale sehen, wenn man einen Smart-TV besitzt. Bei den modernen Fernsehern mit Internetanschluss benötigt man nur die kostenlose DAZN-App und die kostenlose Registrierung - schon kann der Abend beginnen.

Champions League heute im TV: Auch Sky zeigt heute Manchester City vs. FC Chelsea

Wir erwähnten es bereits, auch Sky wird heute die Champions League übertragen. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt die Begegnung heute LIVE (auch in UHD), die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Vorberichterstattung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 Sky Sport 1 HD Sky Sport UHD

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Dieter Hamann Lothar Matthäus Erik Meijer

: Kommentar : Wolff Fuss

Champions League im Pay-TV: So teuer ist Chelsea vs. Manchester City auf Sky

Es ist zuvor bereits erwähnt worden: Sky ist ein Pay-TV-Sender. Das heißt, dass man bezahlen muss, um das Sky-Programm verfolgen zu können. Der Sender ist nicht günstig und hat sich daher ein bestimmtes Konzept überlegt.

Es gibt mehrere Pakete, die jeweils ein anderes Gebiet abdecken: Das Entertainment-Paket zeigt Serien, das Bundesliga-Paket die Bundesliga und 2. Bundesliga und das Sport-Paket die Champions League (nur noch diese Saison), den DFB-Pokal und die Formel 1 . Alles weitere zu den Kosten und Paketen von Sky findet ihr hier.

Finale der Champions League: So wird Manchester City vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM gezeigt

DAZN und Sky zeigen heute die Champions League - wie ihr das Finale auf eurem TV-Gerät einrichten könnt haben wir bereits erklärt. Nun wollen wir den Blick auf die Übertragung im Internet werfen, schließlich besitzt nicht jede:r einen Fernseher.

Manchester City vs. FC Chelsea: So seht ihr die Champions League heute kostenlos

Fangen wir mit DAZN und dem beliebtesten Feature an: Ihr könnt das Champions League heute kostenlos sehen! Der Trick hat auch einen Namen, es handelt sich dabei um den DAZN Probemonat !

Dieser ist kostenlos und unverbindlich - ihr müsst also keine Sorge haben: Ihr könnt Manchester City - FC Chelsea nicht nur umsonst sehen, sondern müsst zusätzlich nicht befürchten, dass ihr in einen teuren Knebelvertrag stolpert - die Kündigung ist einfach und simpel!

Champions-League-Finale ist nur der Anfang: So viel Sport zeigt nur DAZN!

Die Champions League ist schon ein großer Wettbewerb, aber reicht euch nicht, um euch für ein DAZN-Abonnement zu überzeugen? Dann schaut mal auf die folgende Auflistung, DAZN zeigt jährlich über 8.000 LIVE-Events!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga (inklusive Relegation) Highlights + Relegation 2. Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Eishockey

Basketball

UFC

Leichtathletik

Tennis

Handball

Boxen

Wintersport

Darts

Motorsport

und vieles mehr!

Unschlagbar günstig: So viel bezahlt ihr nach dem kostenlosen Probemonat für DAZN

Der Probemonat ist vorbei? Dann habt ihr drei Möglichkeiten. 1. Möglichkeit ist das Abo kostenlos zu kündigen - aber wer will sich schon so viel LIVE-Sport durch die Finger gehen lassen? Die Möglichkeiten zwei und drei sind die folgenden:

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (Ihr spart 24 Euro)

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Die Preise ändern sich im August, also jetzt zuschlagen!

Sky zeigt Finale der Champions League heute LIVE: Sky Ticket und Sky Go

DAZN wurde nun zur Genüge gezeigt, auch Sky bietet heute die Übertragung der CL im Internet an. Der Pay-TV-Sender hat zwei Online-Plattformen, auf denen Sky-Inhalte übertragen werden: Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Go ist für alle Zuschauer:innen, die schon ein Abonnement / Paket bei Sky haben. Mit Sky Go könnt ihr problemlos und ohne Mehrkosten diese Pakete auf anderen Geräten genießen. Sky Ticket ist ein eher flexibler Zugang. Mit diesem schaltet Ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten und Paketen frei, so auch die Champions League heute Abend.

Champions League für unterwegs: So seht ihr das Finale auf dem Handy / Tablet

Die Aufstellungen im Finale der Champions League: So laufen der FC Chelsea und Manchester City auf!

Etwa eine Stunde vor Anstoß werden die Aufstellungen, für die sich Pep Guardiola und Thomas Tuchel entschieden haben, veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Champions League, Finale: Die Übertragung von Manchester City vs. FC Chelsea heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Methode Anbieter TV DAZN (via Smart-TV) Sky LIVE-STREAM DAZN Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Champions League, Finale: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM - der Vorbericht zur Partie - Manchester City gegen Chelsea: Das Millionenspiel, das es fast nicht gegeben hätte

Mit Manchester City und dem FC Chelsea spielen zwei schwer alimentierte Krösus-Klubs um die Vormachtstellung in Europa. Doch für ihr finanzielles Gebaren stehen beide Klubs in der Kritik.

Manchester City war schon raus. Im Februar 2020 von der UEFA aus der Champions League verbannt, knallhart aus dem Fußball-Olymp abgestürzt. Die Kritiker jubilierten - und doch spielen die Citizens mit Star-Coach Pep Guardiola am Samstag im großen Endspiel von Porto um Europas Krone. Solche Geschichten sind ein weiterer Beweis für die Schieflage im Profifußball. Und Citys Finalgegner FC Chelsea steht dem Konkurrenten kaum nach.

Guardiola stellt gerne das Sportliche in den Vordergrund. "Ich glaube, das Erreichen des Champions-League-Finales hilft uns, das Gesamtbild der letzten vier Jahre zu sehen", sagte er, nachdem City das Endspielticket gelöst hatte. Heißt: Nur mit Geld geht es auch nicht, die Skyblues haben eben auch erstklassig mit den gekauften Spielern gearbeitet. Die Wenigsten bestreiten diese Argumentation. Aber für viele ist das nicht der entscheidende Punkt.

Nicht erst seit dem Super-League-Flop im April werden die Möchtegern-Gründer City und Chelsea kritisch gesehen. Zwar hatten sie sich schnell von den Plänen für eine geschlossene Eliteklasse losgesagt, aber blütenweiß färbt das ihre Weste längst nicht. Gerade im Fall City würde einem Champions-League-Gewinn, der sportlich ohne Zweifel hochverdient wäre, ein Makel anhaften.

Schließlich durfte Manchester in dieser Saison überhaupt nur antreten, weil der Internationale Sportgerichtshof CAS im vergangenen Sommer die Sperre der UEFA aufgehoben hatte. Ginge es nach der Europäischen Fußball-Union, wäre City wegen schwerer Verstöße gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre vom glanzvollen Europacup ausgeschlossen worden.

Letztendlich musste der CAS dem Einspruch aus Manchester stattgeben, da zahlreiche Vorgänge verjährt waren. Bekannt ist, dass Hauptanteilseigner Scheich Mansour City seit Jahren mit frischem Geld versorgt. 1,5 Milliarden Euro sind es seit 2008, mit denen er unter anderem fünf englische Meisterschaften mit ermöglichte. Illegal ist das grundsätzlich nicht. Doch zu viel Fremdgeld, das ein mögliches Minus ausgleicht, erlaubt das Financial Fairplay nicht.

Konsequenzen für rüdes Geschäftsverhalten bleiben weiterhin äußerst selten. Und gibt es sie, dann meist in abgeschwächter Form. Da Chelsea in der Vergangenheit schwer mit jungen Talenten handelte, sperrte der Weltverband FIFA den Klub ab Sommer 2019 für zwei Transferfenster. Auch hier schritt der CAS ein und verkürzte den Bann, der eigentlich bis Sommer 2020 hätte laufen sollen. So konnte der Verein des Oligarchen Roman Abramowitsch, der in ähnlicher Größenordnung wie Mansour die Schatulle öffnet, zügig wieder shoppen gehen.

Trotz Corona taten sie es auch danach mit Freuden. Rund 250 Millionen Euro gaben die Blues vor dieser Saison unter anderem für Timo Werner (53 Mio.) und Kai Havertz (80 Mio.) aus - und nahmen nur 60 Millionen ein. Auch City ging klar ins Transferminus. 170 Millionen aufgewendete Euro, mit denen beispielsweise der überragende Verteidiger Ruben Dias (68 Mio.) finanziert wurde, stehen ebenfalls knapp 60 Millionen an Transfereinnahmen gegenüber. Der Samstag wird zeigen, wer seine Millionen besser angelegt hat.